انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية أكثر من 350 نقطة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 28 تشرين الأول (بترا)- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية 359 نقطة بعد خسارة في اليومين الماضيين بلغت اكثر من ألف نقطة.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، الجمعة 366 نقطة ليتراجع الى 32417 نقطة، فيما ارتفع مؤشر"نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 47 نقطة فقط ليصل الى 12643 نقطة.

أما مؤشر (S&P500) فانخفض نحو 20 نقطة ليتراجع الى 4117 نقطة، كما انخفض أيضا مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، نحو 20 نقطة ليصل الى 1636 نقطة.

وانخفض سهم شركة شيفرون أكثر من 10 دولارات في السهم الواحد، وفي قطاع البنوك انخفضت أسعار بنك اوف أميركا وبنك شيس منهاتن.

الى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي الخام (وسن تكساس) عند 85 دولارا للبرميل الواحد.

-- (بترا)

م د/ب ط

28/10/2023 06:53:24