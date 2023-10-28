Saturday, 28 October 2023 11:55 GMT

نيويورك: يهود يعتصمون بالمحطة المركزية الكبرى نصرة لفلسطين

10/28/2023 4:31:36 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 28 تشرين الأول (بترا) - احشد الآلاف من اليهود وحلفاء لهم في المحطة المركزية الكبرى في مدينة نيويورك مطالبين بوقف إطلاق النار في غزة، بمشاركة سياسيين وتشريعيين بالولاية.
وقالت منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام" اليهودية التي نظمت الاعتصام إننا "نرفض السماح بتنفيذ الإبادة الجماعية بأسمائنا" ورددوا هتافات تقول "وقف إطلاق النار الآن".
وقالت المنظمة ان شرطة نيويورك قامت باعتقال أكثر من 300 ناشط منهم.
وكانت نفس المنظمة قد اعتصمت داخل مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي.
-- (بترا)
م د/ب ط
28/10/2023 06:38:22

MENAFN28102023000117011021ID1107321909

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث