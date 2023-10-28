نيويورك: يهود يعتصمون بالمحطة المركزية الكبرى نصرة لفلسطين

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 28 تشرين الأول (بترا) - احشد الآلاف من اليهود وحلفاء لهم في المحطة المركزية الكبرى في مدينة نيويورك مطالبين بوقف إطلاق النار في غزة، بمشاركة سياسيين وتشريعيين بالولاية.

وقالت منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام" اليهودية التي نظمت الاعتصام إننا "نرفض السماح بتنفيذ الإبادة الجماعية بأسمائنا" ورددوا هتافات تقول "وقف إطلاق النار الآن".

وقالت المنظمة ان شرطة نيويورك قامت باعتقال أكثر من 300 ناشط منهم.

وكانت نفس المنظمة قد اعتصمت داخل مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي.

-- (بترا)

م د/ب ط

28/10/2023 06:38:22