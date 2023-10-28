نيويورك: يهود يعتصمون بالمحطة المركزية الكبرى نصرة لفلسطين
التاريخ
10/28/2023 4:31:36 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 28 تشرين الأول (بترا) - احشد الآلاف من اليهود وحلفاء لهم في المحطة المركزية الكبرى في مدينة نيويورك مطالبين بوقف إطلاق النار في غزة، بمشاركة سياسيين وتشريعيين بالولاية.
وقالت منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام" اليهودية التي نظمت الاعتصام إننا "نرفض السماح بتنفيذ الإبادة الجماعية بأسمائنا" ورددوا هتافات تقول "وقف إطلاق النار الآن".
وقالت المنظمة ان شرطة نيويورك قامت باعتقال أكثر من 300 ناشط منهم.
وكانت نفس المنظمة قد اعتصمت داخل مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي.
-- (بترا)
م د/ب ط
28/10/2023 06:38:22
MENAFN28102023000117011021ID1107321909
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