منظمات أممية تعلن انقطاع التواصل مع موظفيها في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 28 تشرين الأول (بترا) - أفاد تقرير أممي اليوم ان خدمات الخطوط الأرضية والخلوية والإنترنت في جميع أنحاء غزة انقطعت بعد وقت قصير من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن عمليات برية وغارات جوية موسعة.

وأفادت التقارير بقصف برج الاتصالات الرئيسي في غزة.

وذكرت منسق الشؤون الإنسانية في فلسطين المحتلة، لين هاستينغز أن المستشفيات والعمليات الإنسانية "لا يمكن أن تستمر بدون اتصالات، وكذلك الطاقة والغذاء والمياه والأدوية".

كما أعلن صندوق اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية أنهما فقدتا الاتصال بموظفيهما في غزة فيما أعربت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن قلقها بشأن قدرتها على تقديم الخدمات الطبية الطارئة.

الى ذلك، قال التقرير انه تم الإبلاغ عن 298 حالة وفاة، من بينهم 125 طفلًا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبهذا يرتفع عدد الشهداء في القطاع الى 7326 فلسطينيًا منذ بدء العدوان، 66 بالمئة منهم من الأطفال والنساء.

وفي الضفة الغربية، استشهد أربعة فلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي واستشهد آخر متأثرًا بجراحه التي أصيب بها سابقًا، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للشهداء الفلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين منذ 7 تشرين الأول إلى 108، من بينهم 33 طفلا.

-- (بترا)

م د/ب ط

28/10/2023 06:32:04