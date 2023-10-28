منظمات أممية تعلن انقطاع التواصل مع موظفيها في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 28 تشرين الأول (بترا) - أفاد تقرير أممي اليوم ان خدمات الخطوط الأرضية والخلوية والإنترنت في جميع أنحاء غزة انقطعت بعد وقت قصير من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن عمليات برية وغارات جوية موسعة.
وأفادت التقارير بقصف برج الاتصالات الرئيسي في غزة.
وذكرت منسق الشؤون الإنسانية في فلسطين المحتلة، لين هاستينغز أن المستشفيات والعمليات الإنسانية "لا يمكن أن تستمر بدون اتصالات، وكذلك الطاقة والغذاء والمياه والأدوية".
كما أعلن صندوق اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية أنهما فقدتا الاتصال بموظفيهما في غزة فيما أعربت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن قلقها بشأن قدرتها على تقديم الخدمات الطبية الطارئة.
الى ذلك، قال التقرير انه تم الإبلاغ عن 298 حالة وفاة، من بينهم 125 طفلًا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبهذا يرتفع عدد الشهداء في القطاع الى 7326 فلسطينيًا منذ بدء العدوان، 66 بالمئة منهم من الأطفال والنساء.
وفي الضفة الغربية، استشهد أربعة فلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي واستشهد آخر متأثرًا بجراحه التي أصيب بها سابقًا، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للشهداء الفلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين منذ 7 تشرين الأول إلى 108، من بينهم 33 طفلا.
-- (بترا)
م د/ب ط
28/10/2023 06:32:04
MENAFN28102023000117011021ID1107321908
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