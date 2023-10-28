مدير التصوير محسن أحمد ضيف صالون كلام فى السيما بالقاهرة والإسكندرية

MENAFN - Youm7) أكد المخرج السينمائي أشرف فايق لليوم السابع على حضور مدير التصوير والمخرج د. محسن أحمد صالون " كلام فى السينما " بالقاهرة بسينما الهناجر، وبالإسكندرية بمركز الإبداع، حيث إن موضوع الصالون هذا الشهر عن مدى تأثير الصورة السينمائية التي يصنعها في أفلامه.

وقال فايق: الدكتور محسن أحمد من أهم صانعي الصورة في السينما المصرية وسينمائي صاحب خبرة كبيرة وأستاذ خرجت من تحت يديه أجيال كثيرة ، ولذلك فسيكون لقائه في الصالون مثمر جدا ومفيد لكل من سيحضر سواء من المتخصصين أو من محبي السينما، والصالون يتخلله عرض أجزاء من أفلامه، ومناقشتها، ومن خلال ذلك سيتحدث عن رحلته في عالم الفن السابع سواء كمدير تصوير أو كمخرج .

صالون" كلام فى السيما " ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الفنان القدير د.وليد قانوش، وبدعم من الدكتورة نيفيين الكيلانى وزيرة الثقافة المصرية، ويقام الصالون بسينما الهناجر يوم 9 نوفمبر الساعة السابعة مساء، ويوم 16 نوفمبر بسينما مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية برئاسة د. إيناس دياب.

جدير بالذكر أن د. محسن أحمد بدأ حياته المهنية مصورًا فى فيلم (صديقى الوفي) عام 1984، وشارك بعدها فى أكثر من 30 فيلمًا سينمائيًا ما بين مصورًا ومديرًا للتصوير، وفى التسعينات اتجه لإخراج الفيديو كليب فأخرج أغنيات لكبار المطربين من بينهم (كاظم الساهر، لطيفة، هانى شاكر)، وكان فيلمه (السيد أبو العربى وصل) عام 2005 هو أول أفلامه الروائية الطويلة مع النجم هانى رمزى والذى تعاون معه مرة أخرى فى فيلم (الرجل الغامض بسلامته) عام 2010.

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