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عرض الجميلة والوحش بمدينة 6 أكتوبر .. نوفمبر المقبل

10/28/2023 4:31:26 AM
(MENAFN- Youm7) تعرض مسرحية " الجميلة والوحش " من بطولة مروة عبد المنعم وحمزة العيلي، على أحد مسارح مدينة 6 أكتوبر ، وذلك يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر ، العرض من إخراج محسن رزق ويشارك في البطولة كل من ، رضا حامد ، كريم يحيي ، ومجموعه كبيرة من الشباب ، وديكور حمدي عطية ، أشعار عادل سلامة ، موسيقي هيثم الخميسي، مخرج منفذ علاء عيد، كوافير محمد سليمان ، إضاءة عز حلمي ، استعراضات مصطفي حجاج ، ماكير إبراهيم عبد الوهاب".













"الجميلة والوحش" تدور فى إطار خيالى عندما يتحول أحد الأمراء إلى وحش دميم على يد ساحرة رفض أن يضيفها فى قلعته، ولم تكتف بتحويله وإنما حولت كل عاملى القصر من الخدم إلى أدوات منزلية على أن يعودوا لحالتهم الطبيعية إذا ما تعلم الأمير كيف يحِب، وعلى الجانب الآخر فتاة، كانت تعانى من الوحدة وعدم تفهم أهل القرية البسيطة لأحلامها وطموحاتها، ويلتقى الوحش بها عندما تذهب للقصر لتحرير والدها المحتجز من قبل الوحش، وهنا تقوم بتحرير والدها مقابل أن تحتجز مكانه.




ويوما فيوم تكتشف أن الوحش يملك قلبا طيبا رغم ملامحه البشعة، فبعد أن أنقذها من الذئاب عند محاولتها الهرب تغيرت طباعه بشأنها، وأصبح أكثر مودة من ذى قبل إلى أن حررها وتركها تعود لأبيها، وهكذا يعود الوحش إلى صورته الطبيعية بعد أن عرف الحب الذى لم يكن يعرفه من قبل.














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