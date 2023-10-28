سيف عبد الرحمن ينضم لنجوم العمل المسرحي قمر الغجر على مسرح البالون

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- Youm7) انضم الفنان الكبير سيف عبد الرحمن لنجوم العمل المسرحي الاستعراضي الغنائي "قمر الغجر" للدكتور عمرو دوارة، والذي تم استئناف البروفات فيه ليكون جاهزا للعرض خلال الشهر المقبل، والعرض من إنتاج الفرقة الاستعراضية الغنائية وهي إحدى فرق البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.
أوبريت "قمر الغجر" كتابة وإخراج عمرو دوارة عن فكرة للأديب محمود مكي، ويتضمن تسعة استعراضات بخلاف بعض الأغاني الفردية والثنائية، وكتب الأغاني الشاعر سعيد شحاتة، وقام بالتلحين ووضع الموسيقى التعبيرية الموسيقار أحمد الناصر، ويصمم الاستعراضات الفنان محمد زينهم (أحد نجوم فرقة رضا)، ويصمم الديكورات الفنان محمد سعد، وتصمم الملابس د.مروة عودة، ويصمم الإضاءة أبو بكر الشريف.
ويشارك بالبطولة والغناء والاستعراض حوالي ( 30 )
ممثلا ومن بينهم: ميرنا وليد، علاء حسني
، آمال رمزي، حسان العربي، وفاء السيد، جمال الناصر علي ،عصام عبد الله، سيد عبد الرحمن، ابراهيم غنام، أحمد السباع، حسام رسلان، صابر عبد الله، مها عثمان، محمد زينهم، بهجت لطفي، محمد نيازي، أحمد مصطفي، بوسي الهواري، فارس وليد ، وهيئة الإخراج تتكون من : هشام الحصري، بطرس عاطف، أحمد طارق، نانو مرسي ، شمس شاهين، فيصل الطحان .
الأحداث الدرامية تدور في إحدى القري السياحية بالساحل الشمالي، وتتناول قصة العشق التي جمعت بين "قمر الغجرية" و ابن الوزير الفنان التشكيلي "أمير" ، وبالتالي فإن الأحداث تجمع بين ثلاثة أجواء مختلفة هي عالم الصيادين وعالم الغجر بتفرد عاداتهم تقاليدهم وأيضا أجواء طلبة الجامعة بثقافتهم المعاصرة، وتتضح تلك الأجواء الثلاث بنهاية العرض حيث تشارك كل مجموعة بحفل الزفاف وتقدم بعض الفقرات التي توضح مدة تنوع وثراء فنوننا الشعبية.
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