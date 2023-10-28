سيف عبد الرحمن ينضم لنجوم العمل المسرحي قمر الغجر على مسرح البالون

MENAFN - Youm7) انضم الفنان الكبير سيف عبد الرحمن لنجوم العمل المسرحي الاستعراضي الغنائي "قمر الغجر" للدكتور عمرو دوارة، والذي تم استئناف البروفات فيه ليكون جاهزا للعرض خلال الشهر المقبل، والعرض من إنتاج الفرقة الاستعراضية الغنائية وهي إحدى فرق البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

أوبريت "قمر الغجر" كتابة وإخراج عمرو دوارة عن فكرة للأديب محمود مكي، ويتضمن تسعة استعراضات بخلاف بعض الأغاني الفردية والثنائية، وكتب الأغاني الشاعر سعيد شحاتة، وقام بالتلحين ووضع الموسيقى التعبيرية الموسيقار أحمد الناصر، ويصمم الاستعراضات الفنان محمد زينهم (أحد نجوم فرقة رضا)، ويصمم الديكورات الفنان محمد سعد، وتصمم الملابس د.مروة عودة، ويصمم الإضاءة أبو بكر الشريف.

ويشارك بالبطولة والغناء والاستعراض حوالي ( 30 )

ممثلا ومن بينهم: ميرنا وليد، علاء حسني

، آمال رمزي، حسان العربي، وفاء السيد، جمال الناصر علي ،عصام عبد الله، سيد عبد الرحمن، ابراهيم غنام، أحمد السباع، حسام رسلان، صابر عبد الله، مها عثمان، محمد زينهم، بهجت لطفي، محمد نيازي، أحمد مصطفي، بوسي الهواري، فارس وليد ، وهيئة الإخراج تتكون من : هشام الحصري، بطرس عاطف، أحمد طارق، نانو مرسي ، شمس شاهين، فيصل الطحان .

الأحداث الدرامية تدور في إحدى القري السياحية بالساحل الشمالي، وتتناول قصة العشق التي جمعت بين "قمر الغجرية" و ابن الوزير الفنان التشكيلي "أمير" ، وبالتالي فإن الأحداث تجمع بين ثلاثة أجواء مختلفة هي عالم الصيادين وعالم الغجر بتفرد عاداتهم تقاليدهم وأيضا أجواء طلبة الجامعة بثقافتهم المعاصرة، وتتضح تلك الأجواء الثلاث بنهاية العرض حيث تشارك كل مجموعة بحفل الزفاف وتقدم بعض الفقرات التي توضح مدة تنوع وثراء فنوننا الشعبية.



