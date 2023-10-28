عيد ميلاد خواكين فينيكس.. قصة عام استحوذ فيه الجوكر على كل شىء

(MENAFN
- Youm7) يتزامن اليوم الـ 28 من أكتوبر مع احتفال النجم خواكين فينيكس بعيد ميلاده الـ49 وسط احتفاء من جانب كافة محبيه، الذين زادوا بصورة كبيرة مؤخراً، وذلك بعدما حقق نجاحاً استثنائياً محطماً كافة الأرقام القياسية بواسطة فيلم "الجوكر" الذى عرض قبل 3 أعوام ونقل فينيكس لمكانة كبيرة بين نجوم هوليود بعدما اختفى نجمه لفترة.
خواكين فينيكس الذى فاز بجائزة الأوسكار عام 2020 كأفضل ممثل، يعتبر هذا العام هو أكثر علامة فارقة في حياته، فرغم أن العام الذى شهد وباء كورونا مؤثراً في شتى المجالات وعطل أغلبها، إلا أنه كان العام الأفضل له.
التتويج بالأوسكار
ففي خلال 2020 توج خواكين فينيكس بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل للمرة الأولى فى مسيرته، وذلك بعدما تم ترشيحه فى وقت سابق كأفضل ممثل مساعد عن دوره فى ملحمة "المحارب" مع راسل كرو إلا أنه لم يفز بها آنذاك، ليفوز بعد 20 عاماً من الترشيح الأول ولكن تلك المرة لا عن جائزة أفضل ممثل مساعد وإنما أفضل ممثل دور أول.
جوائز الجولدن جلوب
ترشح فينيكس لأكثر من مرة لجوائز جولدن جلوب إلا أنه فاز بها أخيراً عام 2020 عن دوره فى فيلم الجوكر أيضاً ليحصد الأخضر واليابس خلال نفس العام.
نابليون
لعل الكثيرون لا يعلمون أن الفيلم المنتظر لـ فينيكس وهو نابليون، تعاقد عليه عام 2020 أيضاً، وقتها استقر على تجسيد شخصية الزعيم نابليون بونابرت فى فيلم من إخراج العالمى ريدلى سكوت.
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