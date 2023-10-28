عيد ميلاد خواكين فينيكس.. قصة عام استحوذ فيه الجوكر على كل شىء

MENAFN - Youm7) يتزامن اليوم الـ 28 من أكتوبر مع احتفال النجم خواكين فينيكس بعيد ميلاده الـ49 وسط احتفاء من جانب كافة محبيه، الذين زادوا بصورة كبيرة مؤخراً، وذلك بعدما حقق نجاحاً استثنائياً محطماً كافة الأرقام القياسية بواسطة فيلم "الجوكر" الذى عرض قبل 3 أعوام ونقل فينيكس لمكانة كبيرة بين نجوم هوليود بعدما اختفى نجمه لفترة.

خواكين فينيكس الذى فاز بجائزة الأوسكار عام 2020 كأفضل ممثل، يعتبر هذا العام هو أكثر علامة فارقة في حياته، فرغم أن العام الذى شهد وباء كورونا مؤثراً في شتى المجالات وعطل أغلبها، إلا أنه كان العام الأفضل له.

التتويج بالأوسكار





ففي خلال 2020 توج خواكين فينيكس بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل للمرة الأولى فى مسيرته، وذلك بعدما تم ترشيحه فى وقت سابق كأفضل ممثل مساعد عن دوره فى ملحمة "المحارب" مع راسل كرو إلا أنه لم يفز بها آنذاك، ليفوز بعد 20 عاماً من الترشيح الأول ولكن تلك المرة لا عن جائزة أفضل ممثل مساعد وإنما أفضل ممثل دور أول.

جوائز الجولدن جلوب

ترشح فينيكس لأكثر من مرة لجوائز جولدن جلوب إلا أنه فاز بها أخيراً عام 2020 عن دوره فى فيلم الجوكر أيضاً ليحصد الأخضر واليابس خلال نفس العام.

نابليون

لعل الكثيرون لا يعلمون أن الفيلم المنتظر لـ فينيكس وهو نابليون، تعاقد عليه عام 2020 أيضاً، وقتها استقر على تجسيد شخصية الزعيم نابليون بونابرت فى فيلم من إخراج العالمى ريدلى سكوت.







