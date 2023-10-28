أفكار بسيطة لتنظيم المكياج.. الجدران والحاويات الشفافة الأبرز

(MENAFN
- Youm7) يمكن أن يكون التسوق لشراء مستلزمات التجميل الجديدة أمرًا ممتعًا، مما يجعلنا نقوم بالشراء بدون التفكير فيما بعد، فبمجرد أن يبدأ المخزون من لوحات ظلال العيون أو أدوات التجميل
في التراكم،
يمكن أن يتغير الوضع، ووفقًا لما جاء في موقع realsimple
نستعرض خلال السطور التالية أبرز الأفكارالتي تساعد في تنظيم المكياج وأدوات التجميل الخاصة بطريقة سهلة .
تنظيم المكياج خزني المكياج في حاويات شفافة:
توفر الحاويات الشفافة نوع من الأناقة والتميز مما تساعد في سرعة الحصول على أدوات المكياج المراد استخدامها بدلاً من البحث عنها لفترات طويلة، وتعتبر من أفضل الطرق التي تحافظ على المكياج من الانسكابات .
تصنيف العناصر المتشابه:
قومي بتصنيف العناصر المتشابه ووضعها في حاوية واحدة ،لذا احتفظي بلوحات الأيشادو معا معًا، والفرش في مساحتها الخاصة، ومستحضرات التجميل للعيون في مساحة أخرى، وكريمات الأساس في مساحة أخرى وهكذا لسهولة الحصول ، ودوام الترتيب لمنع
حدوث عشوائية
تسمية كل شيء:
للحفاظ على تنظيم مكياجك بشكل أكبر، من الأفضل أن تضعى الملصقات التي تكون أكثر وضوحًا على سبيل المثال، يمكن
وضعها على الأدراج التي يصعب رؤيتها ، لكي يصبح الأمر سهلا
في الحصول على المكياج او أدوات التجميل الخاصة بكِ.
الحفاظ على مساحة الدرج:
حافظي على مساحة الدرج مرتبة باستخدام الفواصل، لكي لا يحدث شيء من العشوائية، حيث إن الأدراج تعتبر طريقة رائعة لإخفاء الكثيرمن العناصر بعيدًا عن الأنظار، لكنها يمكن أن تتحول بسرعة إلى نوع من أنواع
الفوضى، لذا احرصي على استخدام الفواصل أو السلال المصنوعة من الأكريليك، مع مراعاة
قياس المساحة قبل شراء أي شيء لضمان
الحفاظ على الأدوات
لفترة طويلة.
الاستفادة من مساحة الجدران:
تعتبر الجدران من الأماكن التي يمكن الاستفادة منها عند تنظيم مستحضرات، لذا ضيفي بعض الرفوف بطريقة جيدة وأنيقة واحصلي على ألوان مبهجة لكي تحصلي على لوحة فنية، خصصي فيها جزء للإكسسواروأدوات الشعر والمجوهرات
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تنظيم وترتيب المكياج
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