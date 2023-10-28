أفكار بسيطة لتنظيم المكياج.. الجدران والحاويات الشفافة الأبرز

MENAFN - Youm7) يمكن أن يكون التسوق لشراء مستلزمات التجميل الجديدة أمرًا ممتعًا، مما يجعلنا نقوم بالشراء بدون التفكير فيما بعد، فبمجرد أن يبدأ المخزون من لوحات ظلال العيون أو أدوات التجميلفي التراكم،يمكن أن يتغير الوضع، ووفقًا لما جاء في موقع realsimpleنستعرض خلال السطور التالية أبرز الأفكارالتي تساعد في تنظيم المكياج وأدوات التجميل الخاصة بطريقة سهلة .

تنظيم المكياج خزني المكياج في حاويات شفافة:

توفر الحاويات الشفافة نوع من الأناقة والتميز مما تساعد في سرعة الحصول على أدوات المكياج المراد استخدامها بدلاً من البحث عنها لفترات طويلة، وتعتبر من أفضل الطرق التي تحافظ على المكياج من الانسكابات .

تصنيف العناصر المتشابه:

قومي بتصنيف العناصر المتشابه ووضعها في حاوية واحدة ،لذا احتفظي بلوحات الأيشادو معا معًا، والفرش في مساحتها الخاصة، ومستحضرات التجميل للعيون في مساحة أخرى، وكريمات الأساس في مساحة أخرى وهكذا لسهولة الحصول ، ودوام الترتيب لمنع

حدوث عشوائية

تسمية كل شيء:

للحفاظ على تنظيم مكياجك بشكل أكبر، من الأفضل أن تضعى الملصقات التي تكون أكثر وضوحًا على سبيل المثال، يمكن

وضعها على الأدراج التي يصعب رؤيتها ، لكي يصبح الأمر سهلا

في الحصول على المكياج او أدوات التجميل الخاصة بكِ.

الحفاظ على مساحة الدرج:

حافظي على مساحة الدرج مرتبة باستخدام الفواصل، لكي لا يحدث شيء من العشوائية، حيث إن الأدراج تعتبر طريقة رائعة لإخفاء الكثيرمن العناصر بعيدًا عن الأنظار، لكنها يمكن أن تتحول بسرعة إلى نوع من أنواع

الفوضى، لذا احرصي على استخدام الفواصل أو السلال المصنوعة من الأكريليك، مع مراعاة

قياس المساحة قبل شراء أي شيء لضمان

الحفاظ على الأدوات

لفترة طويلة.

الاستفادة من مساحة الجدران:

تعتبر الجدران من الأماكن التي يمكن الاستفادة منها عند تنظيم مستحضرات، لذا ضيفي بعض الرفوف بطريقة جيدة وأنيقة واحصلي على ألوان مبهجة لكي تحصلي على لوحة فنية، خصصي فيها جزء للإكسسواروأدوات الشعر والمجوهرات

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تنظيم وترتيب المكياج



