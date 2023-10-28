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طريقة عمل كوكيز الشوكولاتة

10/28/2023 4:31:24 AM
(MENAFN- Youm7) كوكيز الشوكولاتة نوع من أنواع البسكويت التي يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات خفيفة ويمكن تحضيرها بشكل سهل وسريع، لذا يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية طريقة عمل كوكيزالشوكولاتة بمكونات خفيفة في بيتك على طريقة الشيف مي صيام.


كوكيز الشوكولاتة


طريقة عمل كوكيز الشوكولاتة: المكونات:

نصف كوب سكر

نصف كوب سكر بني

نصف كوب زبدة

بيضة

كوب وربع

فانيليا

رشة ملح

2 كوب شوكولاتة

طريقة تحضير كوكيز الشكولاتة :

حضري
إناء مناسب،
ثم قومي بخلط الزبدة مع السكرالبني والعادي جيدا

ثم قومي بإضافة البيضة والفانيليا ويخلط جيدا


ضيفي الدقيق المنخول بالملح والبيكينج صودا جيدا

نخلط كل المكونات جيدًا ثم تضاف الشوكولاتة وتقلب، ثم ضعيها في الثلاجة أطول فترة ممكنة

كلما وضعت في الثلاجة كلما زادت جودتها

ثم تشكل
كرات وتوضع داخل صينية بها ورق زبدة

ثم تترك مسافة كافية بين الكرات

ثم تدخل
الفريزر لحين تسخين الفرن على 200


أدخليها فرن ساخن لمدة 15 دقيقة حتي تصل إلى الأحمرار البسيط ويتم إخراجها

ثم تترك حتي يتم التبريد،
ثم ترفع وتقدم مع كوب لبن أوشاي

وتقدم مع كوب من اللبن، أوالقهوة


كوكيز الشوكولاتة بمكونات سهلة








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