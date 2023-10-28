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- Youm7) كوكيز الشوكولاتة نوع من أنواع البسكويت التي يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات خفيفة ويمكن تحضيرها بشكل سهل وسريع، لذا يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية طريقة عمل كوكيزالشوكولاتة بمكونات خفيفة في بيتك على طريقة الشيف مي صيام.
كوكيز الشوكولاتة
طريقة عمل كوكيز الشوكولاتة: المكونات:
نصف كوب سكر
نصف كوب سكر بني
نصف كوب زبدة
بيضة
كوب وربع
فانيليا
رشة ملح
2 كوب شوكولاتة
طريقة تحضير كوكيز الشكولاتة :
حضري
إناء مناسب،
ثم قومي بخلط الزبدة مع السكرالبني والعادي جيدا
ثم قومي بإضافة البيضة والفانيليا ويخلط جيدا
ضيفي الدقيق المنخول بالملح والبيكينج صودا جيدا
نخلط كل المكونات جيدًا ثم تضاف الشوكولاتة وتقلب، ثم ضعيها في الثلاجة أطول فترة ممكنة
كلما وضعت في الثلاجة كلما زادت جودتها
ثم تشكل
كرات وتوضع داخل صينية بها ورق زبدة
ثم تترك مسافة كافية بين الكرات
ثم تدخل
الفريزر لحين تسخين الفرن على 200
أدخليها فرن ساخن لمدة 15 دقيقة حتي تصل إلى الأحمرار البسيط ويتم إخراجها
ثم تترك حتي يتم التبريد،
ثم ترفع وتقدم مع كوب لبن أوشاي
وتقدم مع كوب من اللبن، أوالقهوة
كوكيز الشوكولاتة بمكونات سهلة
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