حدد أولولياتك واعمل جدول.. 6 نصائح تساعدك على إدارة وقتك بشكل أفضل

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- Youm7) إدارة الوقت هي مهارة حيوية في حياة الفرد وتعني القدرة على توزيع الوقت واستغلاله بشكل فعال ومنظم. تلعب إدارة الوقت دورًا هامًا في زيادة الإنتاجية وتحقيق الأهداف، سواء في المجال الشخصي أو المهني. تساعد إدارة الوقت في تقليل التشتت والتأخير، وتزيد من التركيز والتحفيز وتقلل من الإجهاد.
ووفقًا لما جاء في موقع simplilearn
نستعرض خلال السطور التالية أبرز النصائح التي تساعد في إدارة الوقت بحرفية تجعلك قادرا على الانتهاء من المهام بسهولة.
منبة قم بمراجعة الوقت:
لكي تقوم بقضاء وقتك بشكل أفضل لابد أن تفهم طبيعة المكان الذي تقضي فيه الساعات، ويفضل أن تتبع التطبيقات التي تساعدك في إدارة الوقت ، وكتابة الأشياء التي سوف تقوم بها، وحدد لها ساعات معينة وحاول إنجازها بسرعة.
إنشاء جدول يومي:
من الأفضل أن تقوم بعمل جدول زمني جامع بين أوقات الراحة وأوقات العمل، متابعة المصالح الجانبية في حياتك الشخصية ، وحاول أن تضع عدد ساعات معين لكل مهام في يومك، واجعل خانة لإنجاز كل ما تم إنجازه بسهولة في اليوم .
تحديد الأولويات:
تعرف على أولوياتك الشخصية والمهنية وقم بالتخطيط لتنفيذ أولوياتك وما يتناسب مع طبيعية اليوم من الأفضل أن تقوم بتجميع الأنشطة المتشابهة معاك حتى لا تستغرق وقتا في التفكيرعند الانتهاء من المهام.
ابق منظمًا:
لا يمكن إدارة الوقت بدون التنظيم فالتنظيم هو أسلوب مهم في نجاح إدارة الوقت،
والتنظيم هنا لا يعني فقط
تنظيم المساحات ، بل التنظيم العقلي الخالي من التشويش ويجعلك قادرا على تحديد أولويات الأشياء التي تحتاج إلى القيام بها، لذا حاول أن تجعل هدفك محدد حول المهام الكبيرة والصغيرة اعطي كل شيء حقه.
قم بالمهام الأكثر أهمية في الصباح
افعل الأشياء الأكثر أهمية في الصباح، لكي تقضي أكبر قدر من المسئولية
حيث إن هناك بعض الدراسات التي أظهرت أن الانتهاء من المهام الصعبة في بداية اليوم من أفضل الأشياء التي تقوم بها وتساعدك على السرعة في الإنجاز
تخلص من التوتر:
التوتروالقلق يجعل عقلك يفكر بشكل سلبي، لذا تخلص من القلق وأي مؤثرات سلبية، تتسبب في توقف يومك،لذا
عليك التخلص القلق بممارسة بعض التمارين الرياضية في يومك
طرق لتنظيم الوقت
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