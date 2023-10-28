حدد أولولياتك واعمل جدول.. 6 نصائح تساعدك على إدارة وقتك بشكل أفضل

MENAFN - Youm7) إدارة الوقت هي مهارة حيوية في حياة الفرد وتعني القدرة على توزيع الوقت واستغلاله بشكل فعال ومنظم. تلعب إدارة الوقت دورًا هامًا في زيادة الإنتاجية وتحقيق الأهداف، سواء في المجال الشخصي أو المهني. تساعد إدارة الوقت في تقليل التشتت والتأخير، وتزيد من التركيز والتحفيز وتقلل من الإجهاد.

ووفقًا لما جاء في موقع simplilearnنستعرض خلال السطور التالية أبرز النصائح التي تساعد في إدارة الوقت بحرفية تجعلك قادرا على الانتهاء من المهام بسهولة.منبة قم بمراجعة الوقت:

لكي تقوم بقضاء وقتك بشكل أفضل لابد أن تفهم طبيعة المكان الذي تقضي فيه الساعات، ويفضل أن تتبع التطبيقات التي تساعدك في إدارة الوقت ، وكتابة الأشياء التي سوف تقوم بها، وحدد لها ساعات معينة وحاول إنجازها بسرعة.

إنشاء جدول يومي:

من الأفضل أن تقوم بعمل جدول زمني جامع بين أوقات الراحة وأوقات العمل، متابعة المصالح الجانبية في حياتك الشخصية ، وحاول أن تضع عدد ساعات معين لكل مهام في يومك، واجعل خانة لإنجاز كل ما تم إنجازه بسهولة في اليوم .

تحديد الأولويات:

تعرف على أولوياتك الشخصية والمهنية وقم بالتخطيط لتنفيذ أولوياتك وما يتناسب مع طبيعية اليوم من الأفضل أن تقوم بتجميع الأنشطة المتشابهة معاك حتى لا تستغرق وقتا في التفكيرعند الانتهاء من المهام.

ابق منظمًا:

لا يمكن إدارة الوقت بدون التنظيم فالتنظيم هو أسلوب مهم في نجاح إدارة الوقت،

والتنظيم هنا لا يعني فقط

تنظيم المساحات ، بل التنظيم العقلي الخالي من التشويش ويجعلك قادرا على تحديد أولويات الأشياء التي تحتاج إلى القيام بها، لذا حاول أن تجعل هدفك محدد حول المهام الكبيرة والصغيرة اعطي كل شيء حقه.

قم بالمهام الأكثر أهمية في الصباح

افعل الأشياء الأكثر أهمية في الصباح، لكي تقضي أكبر قدر من المسئولية

حيث إن هناك بعض الدراسات التي أظهرت أن الانتهاء من المهام الصعبة في بداية اليوم من أفضل الأشياء التي تقوم بها وتساعدك على السرعة في الإنجاز

تخلص من التوتر:



التوتروالقلق يجعل عقلك يفكر بشكل سلبي، لذا تخلص من القلق وأي مؤثرات سلبية، تتسبب في توقف يومك،لذا

عليك التخلص القلق بممارسة بعض التمارين الرياضية في يومك

طرق لتنظيم الوقت



