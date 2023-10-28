كيف تتحكم في شعورك بالجوع ولا تزيد في الوزن؟ 7 نصائح مضمونة

MENAFN - Youm7) الشعور بالجوع المفرط وصعوبة التحكم في الوزن يشكلان تحديًا كبيرًا، ومع ذلك، هناك عدد من النصائح التي يمكن أن تساعدك في تقليل شعورك بالجوع والتحكم في وزنك. في هذا التقرير من موقع "healthyceleb" نقدمبعض النصائح الفعالة لتحقيق ذلك.

تحليل الأحاسيس والعواطف المرتبطة بالطعام:في بعض الأحيان، يكون الجوع المفرط مرتبطًا بالعواطف مثل الاكتئاب أو القلق أو الملل. قم بتحليل الأحاسيس والعواطف التي تدفعك لتناول الطعام بشكل غير طبيعي، وجرب البحث عن طرق بديلة للتعامل مع هذه العواطف مثل ممارسة التأمل أو الكتابة أو القيام بالهوايات التي تستلهم منها السعادة والراحة.الحصول على قدر كافٍ من النوم:النوم الجيد والمنتظم يلعب دورًا هامًا في تنظيم هرمونات الجوع والشبع. عندما يكون لديك نوم غير كافٍ، فإن مستويات هرمون الجريلين المسئول عن الشعور بالجوع ترتفع ومستويات هرمون الليبتين المسئول عن الشبع تنخفض، مما يزيد من الرغبة في تناول الطعام. حاول الحصول على 7-8 ساعات من النوم في كل ليلة للمساعدة في تنظيم الشهية والتحكم في الجوع.شرب الماء بانتظام:غالبًا ما يخلط الجسم بين العطش والجوع. لذا، عندما تشعر بالجوع، جرب تناول كوب من الماء أولاً. فقد تكتشف أن الشعور بالجوع كان بالفعل عطشًا. شرب الماء بانتظام يساعد أيضًا في تعزيز الهضم وتحسين وظائف الجسم بشكل عام.







الماء

تناول وجبات صغيرة ومتكررة:بدلاً من تناول وجبات ثقيلة وكبيرة، حاول تقسيم وجباتك إلى وجبات صغيرة ومتكررة على مدار اليوم. هذا يساعد على تحفيز عملية الهضم وتجنب الشعور بالجوع الشديد. قم بتخطيط وجبات خفيفة صحية مثل الفواكه أو الزبادي الخالي من الدسم أو السلطة لتناولها بين الوجبات الرئيسية.تناول الألياف الغذائية: الألياف الغذائية تلعب دورًا هامًا في تحسين الهضم والشعور بالامتلاء لفترة أطول. تشمل مصادر الألياف الغذائية الفواكه والخضراوات الطازجة والحبوب الكاملة والبقوليات. حاول تضمين هذه الأطعمة في نظامك الغذائي بانتظام لمساعدتك في الشعور بالشبع والتحكم في الجوع.الابتعاد عن المشروبات الغازية والسكرية:المشروبات الغازية والمشروبات السكرية تحتوي على سعرات حرارية فارغة وكميات كبيرة من السكر، وهي تؤدي إلى زيادة الشهية والرغبة في تناول المزيد من الطعام. قمن المفيد تجنب هذه المشروبات أو تقليل استهلاكها بشكل كبير واختيار الخيارات الصحية مثل الماء أو الشاي الأخضر.ممارسة التمارين الرياضية بانتظام:النشاط البدني يساعد في تنظيم مستويات الهرمونات وزيادة الحرق الحراري، مما يساهم في تقليل الشعور بالجوع والسيطرة على الوزن. قم بممارسة التمارين الرياضية بانتظام مثل المشي أو ركوب الدراجة أو السباحة أو التمارين القوية، وابحث عن الأنشطة التي تساعدك على الاسترخاء وتقليل التوتر.







الجوع