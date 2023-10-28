كيف تتحكم في شعورك بالجوع ولا تزيد في الوزن؟ 7 نصائح مضمونة

(MENAFN
- Youm7) الشعور بالجوع المفرط وصعوبة التحكم في الوزن يشكلان تحديًا كبيرًا، ومع ذلك، هناك عدد من النصائح التي يمكن أن تساعدك في تقليل شعورك بالجوع والتحكم في وزنك. في هذا التقرير من موقع "healthyceleb" نقدم
بعض النصائح الفعالة لتحقيق ذلك.
تحليل الأحاسيس والعواطف المرتبطة بالطعام:
في بعض الأحيان، يكون الجوع المفرط مرتبطًا بالعواطف مثل الاكتئاب أو القلق أو الملل. قم بتحليل الأحاسيس والعواطف التي تدفعك لتناول الطعام بشكل غير طبيعي، وجرب البحث عن طرق بديلة للتعامل مع هذه العواطف مثل ممارسة التأمل أو الكتابة أو القيام بالهوايات التي تستلهم منها السعادة والراحة.
الحصول على قدر كافٍ من النوم:
النوم الجيد والمنتظم يلعب دورًا هامًا في تنظيم هرمونات الجوع والشبع. عندما يكون لديك نوم غير كافٍ، فإن مستويات هرمون الجريلين المسئول عن الشعور بالجوع ترتفع ومستويات هرمون الليبتين المسئول عن الشبع تنخفض، مما يزيد من الرغبة في تناول الطعام. حاول الحصول على 7-8 ساعات من النوم في كل ليلة للمساعدة في تنظيم الشهية والتحكم في الجوع.
شرب الماء بانتظام:
غالبًا ما يخلط الجسم بين العطش والجوع. لذا، عندما تشعر بالجوع، جرب تناول كوب من الماء أولاً. فقد تكتشف أن الشعور بالجوع كان بالفعل عطشًا. شرب الماء بانتظام يساعد أيضًا في تعزيز الهضم وتحسين وظائف الجسم بشكل عام.
الماء
تناول وجبات صغيرة ومتكررة:
بدلاً من تناول وجبات ثقيلة وكبيرة، حاول تقسيم وجباتك إلى وجبات صغيرة ومتكررة على مدار اليوم. هذا يساعد على تحفيز عملية الهضم وتجنب الشعور بالجوع الشديد. قم بتخطيط وجبات خفيفة صحية مثل الفواكه أو الزبادي الخالي من الدسم أو السلطة لتناولها بين الوجبات الرئيسية.
تناول الألياف الغذائية:
الألياف الغذائية تلعب دورًا هامًا في تحسين الهضم والشعور بالامتلاء لفترة أطول. تشمل مصادر الألياف الغذائية الفواكه والخضراوات الطازجة والحبوب الكاملة والبقوليات. حاول تضمين هذه الأطعمة في نظامك الغذائي بانتظام لمساعدتك في الشعور بالشبع والتحكم في الجوع.
الابتعاد عن المشروبات الغازية والسكرية:
المشروبات الغازية والمشروبات السكرية تحتوي على سعرات حرارية فارغة وكميات كبيرة من السكر، وهي تؤدي إلى زيادة الشهية والرغبة في تناول المزيد من الطعام. قمن المفيد تجنب هذه المشروبات أو تقليل استهلاكها بشكل كبير واختيار الخيارات الصحية مثل الماء أو الشاي الأخضر.
ممارسة التمارين الرياضية بانتظام:
النشاط البدني يساعد في تنظيم مستويات الهرمونات وزيادة الحرق الحراري، مما يساهم في تقليل الشعور بالجوع والسيطرة على الوزن. قم بممارسة التمارين الرياضية بانتظام مثل المشي أو ركوب الدراجة أو السباحة أو التمارين القوية، وابحث عن الأنشطة التي تساعدك على الاسترخاء وتقليل التوتر.
الجوع
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