مصر الجديدة للإسكان: جار فسخ التعاقد مع الشركة المستأجرة لكازينو الميريلاند

كشفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن بدء اتخاذ إجراءات فسخ التعاقد مع شركة ماجيك دريمز (الشركة المستأجرة لكازينو الميريلاند) بسبب عدم التزامها بسداد متأخرات إيجار الكازينو البالغة 167.4 مليون جنيه، خاصة وأن منشآت الكازينو تتجاوز 590 مليون جنيه مما يضمن حق الشركة، منوهة إلى أنه قبل فسخ التعاقد تم إرسال خطابًا موقعًا من العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة يوم 30 أغسطس الماضي يطالب شركة ماجيك دريمز بسرعة تقديم برنامج زمني محدد ومقبول للوفاء بالمبالغ المستحقة عليهم سواء أقساط جدولة أو قيمة إيجارية خلال مدة أقصاها أسبوع.

جاء ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، لمراجعة القوائم المالية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والذي تضمن توصية بتحصيل المتأخرات على شركة ماجيك دريمز (مستأجر كازينو الميريلاند )، وبلغت 167.4 مليون جنيه، تم إدراج نحو 72.8 مليون جنيه منها في إيرادات الشركة حتى مارس عام 2018، ونحو 94.6 مليون جنيه من مارس عام 2018 وحتى تاريخ المركز المالي في 30 يونيو لعام 2023 لم يتم إدراجهم ضمن إيرادات الشركة، وكذلك عدم تحصيل قيمة الشيكات المقدمة نظير ضريبة القيمة المضافة من شركة ماجيك دريمز والبالغة 10.7 مليون جنيه منها 3.6 مليون جنيه شيكات مرتدة، والباقي 7.1 مليون جنيه عن الفترة من 1 سبتمبر عام 2021 حتى 1 ديسمبر عام 2023 لمن يتم إدراجهم ضمن حسابات الشركة

وكشفت الشركة، عن تلقيها خطابات من شركات توضح اهتمامهم بتقديم عروض لاستغلال منطقة الشولاند، البالغ مساحتها 5824 متر مربع، وحديقة الطفل البالغ مساحتها 4791 متر مربع، والجزء غير المطور بمساحة المنتزه السياحي؛ للاستفادة من إمكانيات هذه المناطق، وجاري الاجتماع معهم لاستكمال العروض حتى يمكن الاستفادة من هذه المنطقة أفضل استغلال ممكن وفي أسرع وقت.أضافت شركة مصر الجديدة للإسكان، أنها تلقت عرضًا من شركة التشييد للتطوير العقاري بتسوية مديونيتها البالغة 94.5 مليون جنيه مقابل مساحة من أرض مشروع شركة التشييد أو عدد من الوحدات، وأنه جاري دراسة العرض لاختيار البديل الأفضل الذي يحقق مصلحة الشركة، وجاري الوصول لحل بأخذ قطعة أرض من أرض المشروع لتقييمها سدادًا للدين المستحق على شركة التشييد.وذكرت شركة مصر الجديدة للإسكان، أن هناك فعاليات تستضيفها مدينة غرناطة حتى نهاية العام الحالي، منها أسبوع القاهرة للتصميم في الفترة من 3 نوفمبر حتى 3 ديسمبر لمدة شهر، وكذلك إقامة فاعلية معرض القاهرة للكتب الفنية من 7 إلى 9 ديسمبر لمدة 3 أيام، وتهدف هذه الفعاليات إلى تعريف المستثمرين بإمكانيات المنطقة، وذلك من أجل استهداف شريحة كبيرة ومتميزة من المستثمرين عند طرح كراسة الشروط السابق ذكرها، وتم عمل خطة تسويقية عن طريق (استشاري التسويق) بها فعاليات متعددة.