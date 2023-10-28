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أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال أسبوع.. موبكو فى الصدارة بـ2 مليار جنيه

10/28/2023 4:31:22 AM
(MENAFN- Youm7) تصدر سهم "مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو " قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 3.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 2 مليار جنيه، يليه سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" بحجم تداول بلغ 33.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.95 مليار جنيه.



وجاء في المركز الثالث "بلتون المالية القابضة" بحجم تداول بلغ 417.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.3 مليار
جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 88.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 996.4 مليون جنيه، ثم "مجموعة أي أف جي القابضة" بحجم تداول 57.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 935.7 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.



وفي المركز السادس "الصناعات الكيماوية المصرية-كيما" بحجم تداول بلغ 61.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 888.8 مليون جنيه، ثم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول 8.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 780.9 مليون جنيه، ثم "الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك"، بحجم تداول 65.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 764.4 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، بحجم تداول 30.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 652.3 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "حديد عز" بحجم تداول بلغ 7.1 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 549.7 مليون جنيه.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 7.61% ليغلق عند مستوى 23262.27 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-رابع أسبوع في شهر أكتوبر- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 10.72% ليغلق عند مستوى 4339.30 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 10.64% ليغلق عند مستوى 6578.50 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 8.75% ليغلق عند مستوى 28785.62 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 5275.90 نقطة.














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