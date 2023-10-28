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5 أسهم ترتفع بأكثر من 50% فى 5 جلسات.. وادى كوم امبو فى الصدارة

10/28/2023 4:31:22 AM
(MENAFN- Youm7) شهدت البورصة المصرية، أداءً قياسيًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، سواء على مستوى صعود المؤشرات بنسبة تتجاوز 7% محققة مستويات غير مسبوقة، وربح رأس المال السوقى 116 مليار جنيه مقتربًا من مستوى 1.6 تريليون جنيه، وتجاوزت التداولات 176 مليار جنيه، وحققت 5 أسهم نسبة صعود تجاوزت 50% خلال 5 جلسات، وهم:



1- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضى بنسبة 148.73% ليغلق عند مستوى 99.690 جنيه.



2- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة 145.27% ليغلق عند مستوى 73.090 جنيه.



3- العربية لاستصلاح الأراضي بنسبة 101.75% ليغلق عند مستوى 40.330 جنيه.



4- مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 60.52% ليغلق عند مستوى 25.250 جنيه.



5- مصر للألومنيوم بنسبة 55.11% ليغلق عند مستوى 67.100 جنيه.





وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 7.61% ليغلق عند مستوى 23262.27 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-رابع أسبوع في شهر أكتوبر- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 10.72% ليغلق عند مستوى 4339.30 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 10.64% ليغلق عند مستوى 6578.50 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 8.75% ليغلق عند مستوى 28785.62 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 5275.90 نقطة.





وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 116 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.589 تريليون جنيه، بنسبة نمو 7.9%، وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.021 تريليون جنيه إلى 1.102 تريليون جنيه، بنسبة نمو 8%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 273.8 مليار جنيه إلى 303.4 مليار جنيه بنسبة نمو 10.8%.














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