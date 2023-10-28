5 أسهم ترتفع بأكثر من 50% فى 5 جلسات.. وادى كوم امبو فى الصدارة

(MENAFN
- Youm7) شهدت البورصة المصرية، أداءً قياسيًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، سواء على مستوى صعود المؤشرات بنسبة تتجاوز 7% محققة مستويات غير مسبوقة، وربح رأس المال السوقى 116 مليار جنيه مقتربًا من مستوى 1.6 تريليون جنيه، وتجاوزت التداولات 176 مليار جنيه، وحققت 5 أسهم نسبة صعود تجاوزت 50% خلال 5 جلسات، وهم:
1- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضى بنسبة 148.73% ليغلق عند مستوى 99.690 جنيه.
2- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة 145.27% ليغلق عند مستوى 73.090 جنيه.
3- العربية لاستصلاح الأراضي بنسبة 101.75% ليغلق عند مستوى 40.330 جنيه.
4- مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 60.52% ليغلق عند مستوى 25.250 جنيه.
5- مصر للألومنيوم بنسبة 55.11% ليغلق عند مستوى 67.100 جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 7.61% ليغلق عند مستوى 23262.27 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-رابع أسبوع في شهر أكتوبر- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 10.72% ليغلق عند مستوى 4339.30 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 10.64% ليغلق عند مستوى 6578.50 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 8.75% ليغلق عند مستوى 28785.62 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 5275.90 نقطة.
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 116 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.589 تريليون جنيه، بنسبة نمو 7.9%، وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.021 تريليون جنيه إلى 1.102 تريليون جنيه، بنسبة نمو 8%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 273.8 مليار جنيه إلى 303.4 مليار جنيه بنسبة نمو 10.8%.
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