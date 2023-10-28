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الشركات الناشئة رهان وزارة الاتصالات لجذب الدولار وتشغيل آلاف الشباب

10/28/2023 4:31:22 AM
(MENAFN- Youm7) تراهن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على الشركات الناشئة لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوفير آلاف فرص العمل، وتدعم هذا القطاع من خلال 3 محاور تتضمن: التدريب والتنمية البشرية، وإنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية لاحتضان الشركات الناشئة، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات الناشئة.



نجحت الشركات المصرية الناشئة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جذب استثمارات بقيمة تصل إلى أكثر من نصف مليار دولار في 2022 رغم التراجع العالمي في حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة على مستوى العالم خلال العام الماضي من 681 مليار دولار في 2021 إلى 445 مليار دولار في 2022.



تدريب الشباب
تعمل وزارة الاتصالات على تدريب أصحاب الشركات الناشئة وكذلك تدريب مختلف قطاعات الشباب لتوفير كفاءات تساعد رواد الأعمال في تطوير حلول تدعم الشركات الناشئة، وتم البدء في منذ أكثر من 3 سنوات مع إحدى الجامعات المرموقة في الولايات المتحدة لتوطين برنامج لتدريب الشباب بمصر لتدريب أصحاب الشركات الناشئة على إجراء دراسات اقتصادية، وكيفية وضع خطط تسويقية فعالة، بالإضافة إلى تدريب تقني لدعم الحلول التي توفرها شركاتهم.



مراكز كريتيفا
أنشأت وزارة الاتصالات، مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا " لاحتضان الشركات الناشئة، واستضافة أنشطة تدريب الشركات الناشئة، وعقد محافل للتشبيك مع صناديق الاستثمار ومستثمري المخاطر في الشركات الناشئة، كذلك يتم استضافة الشباب بالمحافظات من مختلف الخلفيات العلمية لتدريبهم في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وتستعين " كريتيفا" بخبرات عالمية لإدارة المراكز إذ تم التعاقد مع شركتين عالميتين لإدارة مركزي القاهرة والجيزة بهدف تدريب الشركات الناشئة، وتدريب 120 شاب على مهارات إدارة حاضنة الإبداع لتوطين مهارات إدارة الحاضنات التكنولوجية، واعداد مديرين لمراكز إبداع مصر الرقمية، وهناك 400 شركة ناشئة تم احتضانها في هذه المراكز على مستوى الجمهورية منذ إنشائها.



بدأت وزارة الاتصالات منذ عام 2019 في تنفيذ خطة للتوسع في مراكز الإبداع بهدف الوصول إلى مركز إبداع بكل محافظة، وافتتحت 8 مراكز في 2022، وتم إنشاء 9 مراكز جديدة في 2023، وسيتم افتتاح 5 مراكز أخرى في المرحلة الثالثة في 2024 للوصول إلى 25 مركزًا.



كما أنشأت الوزارة حاضنات متخصصة إذ تم إنشاء الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة وهي مركز للبحث والتطوير والإبداع في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة مزود بـ10 معامل على أعلى مستوى تقني وأجهزة متطورة لاستضافة الشركات المتخصصة في تطوير برامج وحلول في مجال التكنولوجيات المساعدة، كما تم إقامة مركز الابداع للحلول الحكومية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مركز إبداع مصر الرقمية الجيزة والذي يتم من خلاله احتضان الشركات الناشئة المتخصصة في توفير حلول بمجال تقديم الخدمات الحكومية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإشراك القطاع الخاص في منظومة تقديم الحكومية الرقمية.



وفي نفس السياق تم إنشاء مركز "إمحوتب" بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يتيح معامل على أعلى مستوى وبرامج تصميم للدوائر الإلكترونية لمساعدة الشركات المتخصصة في مجالي التصميم الإلكتروني والبرامج المدمجة على التوسع في أعمالها وتطوير الحلول التي تقدمها، ويستضيف المركز 24 شركة منهم 9 شركات عالمية بما يتيح خلق فرصة للتواصل التقني بين الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في هذا المجال لتحفيز تبادل الخبرات والتعاون فيما بينهم.



إنشاء الشركات الناشئة
أصدرت الحكومة عدة حوافز لتسهيل إجراءات إنشاء الشركات الناشئة، فقد صدر قرار منذ عام بتخفيض رأس المال المدفوع لشركات الشخص الواحد من 50 ألف جنيه إلى 1000 جنيه، كما تم السماح بإنشاء الشركات عن بُعد من خلال منصة هيئة الاستثمار باستخدام التوقيع الإلكتروني، كذلك يتم العمل على تبسيط إجراءات إنشاء الشركات الافتراضية بدون مقر، كما يمكن لرواد الأعمال التعاقد مع "ايتيدا" بحيث يكون مركز إبداع مصر الرقمية مقرًا للشركة الافتراضية.












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