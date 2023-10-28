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صور الأقمار الصناعية تكشف عن 400 حصن روماني في سوريا والعراق

10/28/2023 4:31:18 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت دراسة حديثة أن الصور التي رفعت عنها السرية من أقمار التجسس الصناعية أثناء الحرب الباردة كشفت عن مئات الحصون الرومانية غير المكتشفة سابقًا في العراق وسوريا، ويشير وجودها إلى أن الحدود الشرقية للإمبراطورية القديمة لم تكن محصنة كما كان يعتقد في البداية.

ويعرف الباحثون بالفعل عن سلسلة من الحصون التي تمتد على مساحة 116000 ميل مربع تقريبًا (300000 كيلومتر مربع) من نهر دجلة في العراق المعاصر إلى سهول نهر الفرات في سوريا والتي كان يُعتقد في السابق أنها تنتمي إلى الحدود بين الشمال والجنوب UFV الجدار الذي يفصل الرومان عن الإمبراطورية الفارسية المنافسة.

لكن توزيع الحصون المكتشفة حديثًا، من الشرق إلى الغرب، إلى جانب الحصون المعروفة سابقًا، يشير إلى أنها بنيت لتسهيل التجارة والسفر السلمي.

الدراسة الجديدة، التي نشرت في مجلة Antiquity، تدحض فرضية عام 1934 التي طرحها عالم الآثار الفرنسى والكاهن اليسوعي أنطوان بويدبارد بأن التحصينات الشرقية بنيت لصد الغزاة.

وقال مؤلف الدراسة الرئيسى جيسى كاسانا، أستاذ الأنثروبولوجيا في كلية دارتموث، في بيان: "منذ الثلاثينيات، ناقش المؤرخون وعلماء الآثار الغرض الاستراتيجي أو السياسي لنظام التحصينات هذا". "لكن قلة من العلماء شككوا في ملاحظة بويدبارد الأساسية بوجود خط من الحصون يحدد الحدود الرومانية الشرقية."

وامتدت هذه الحصون عبر صحاري العراق وسوريا، واكتشفت 116 حصنًا من حصون القرنين الثاني والثالث بعد الميلاد بعد التقاط صور جوية في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين وبالنظر إلى موضعها من طائرته ذات السطحين، والتي تعلم الطيران بها خلال الحرب العالمية الأولى، افترض بويدبارد أن المعاقل المربعة الشكل خلقت خطًا دفاعيًا بين الشمال والجنوب أدى إلى صد الغارات .








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