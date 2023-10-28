لوحة عمرها 130 عاما.. شاهد المؤذن بريشة الفنان الفرنسى لودفيج دويتش

(MENAFN
- Youm7) يمثل الفنان الفرنسى ذو الأصول النمسوية لودفيج دويتش حلقة من حلقات الفنانين الأوروبيين الذين قدموا إلى مصر خلال القرن التاسع عشر مع نخبة من الفنانين الفرنسيين والألمان وغيرهم، وقد أبهرهم بكل تأكيد من رأوه من حضارة مصرية عظيمة على ضفاف النيل، كما تتبعوا بريشاتهم التقاليد الاجتماعية وما يفعله المصريون في المناسبات الدينية ومن ذلك لوحة المؤذ للفنان النمسوى لودفيج دويتش.
لودفيج دويتش من مواليد 13 مايو 1855
بينما رحل عن عالمنا في 9 أبريل 1935 وقد كان رساما فرنسيا من أصل نمساوي، استقر في باريس وأصبح فنانا مستشرقا مشهورا.
وبعد أن درس في أكاديمية فيينا للفنون الجميلة من عام 1872 إلى عام 1875، انتقل إلى باريس عام 1878، حيث أصبح مرتبطًا برسامين مستشرقين آخرين وقد رسم معظم أعماله في الاستوديو الخاص به في باريس، لكنه زار مصر في عدة رحلات من عام 1885 إلى عام 1898، وفي عام 1919، أصبح مواطنًا فرنسيًا وبدأ في كتابة اسمه باسم لويس دويتش.
تلقى تدريبه الفني المبكر في أكاديمية الفنون الجميلة في فيينا تحت وصاية أنسيلم فيورباخ (1875-1877) وفي عام 1877، عندما تقاعد فيورباخ كمدرس، حاول دويتش وبعض الطلاب الآخرين الالتحاق بصف ليوبولد كارل مولر، الذي انتقل إلى باريس في عام 1876.
درس أيضًا مع جان بول لورينز وفي باريس، تعرف دويتش على الفنانين آرثر فون فيراريس، وجان ديسكارت، ورودولف إرنست، الذي أصبح صديق عمره من خلال هذه الصداقات، طور دويتش اهتمامًا بالفن الاستشراقي.
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