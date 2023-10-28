لوحة عمرها 130 عاما.. شاهد المؤذن بريشة الفنان الفرنسى لودفيج دويتش

MENAFN - Youm7) يمثل الفنان الفرنسى ذو الأصول النمسوية لودفيج دويتش حلقة من حلقات الفنانين الأوروبيين الذين قدموا إلى مصر خلال القرن التاسع عشر مع نخبة من الفنانين الفرنسيين والألمان وغيرهم، وقد أبهرهم بكل تأكيد من رأوه من حضارة مصرية عظيمة على ضفاف النيل، كما تتبعوا بريشاتهم التقاليد الاجتماعية وما يفعله المصريون في المناسبات الدينية ومن ذلك لوحة المؤذ للفنان النمسوى لودفيج دويتش.

لودفيج دويتش من مواليد 13 مايو 1855

بينما رحل عن عالمنا في 9 أبريل 1935 وقد كان رساما فرنسيا من أصل نمساوي، استقر في باريس وأصبح فنانا مستشرقا مشهورا.

وبعد أن درس في أكاديمية فيينا للفنون الجميلة من عام 1872 إلى عام 1875، انتقل إلى باريس عام 1878، حيث أصبح مرتبطًا برسامين مستشرقين آخرين وقد رسم معظم أعماله في الاستوديو الخاص به في باريس، لكنه زار مصر في عدة رحلات من عام 1885 إلى عام 1898، وفي عام 1919، أصبح مواطنًا فرنسيًا وبدأ في كتابة اسمه باسم لويس دويتش.

تلقى تدريبه الفني المبكر في أكاديمية الفنون الجميلة في فيينا تحت وصاية أنسيلم فيورباخ (1875-1877) وفي عام 1877، عندما تقاعد فيورباخ كمدرس، حاول دويتش وبعض الطلاب الآخرين الالتحاق بصف ليوبولد كارل مولر، الذي انتقل إلى باريس في عام 1876.

درس أيضًا مع جان بول لورينز وفي باريس، تعرف دويتش على الفنانين آرثر فون فيراريس، وجان ديسكارت، ورودولف إرنست، الذي أصبح صديق عمره من خلال هذه الصداقات، طور دويتش اهتمامًا بالفن الاستشراقي.

لوحة المؤذن







