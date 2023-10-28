الطبيب مصطفى الديوانى حائز جائزة الدولة التقديرية ضمن مشروع حكاية شارع

MENAFN - Youm7) أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، اسم الدكتور مصطفى الديوانى فى مشروع "حكاية شارع"، حيث تم وضع لافته تحمل اسم الدكتور فى منطقة جاردن سيتى.





ولد مصطفى صلاح الدين الديوانى والذى اشتهر باسم الدكتور مصطفى الديوانى فى 19 يناير عام 1906، تلقى دروسه الابتدائية فى مدرسة عباس بالسبتية منذ عام 1914، وكانت المدرسة تبعد عن منزلهم بشارع ابن الرشيد بجزيرة بدران فيركب العربة ذات الجوادين.

لافته حكاية شارع





التحق بالمدرسة التوفيقية في 3 أكتوبر عام 1916 وتخرج منها عام 1923، وبدأ دراسة الطب في عام 1923، وبدأ زمالته وصداقته المخلصة مع“ول قليونجي” وتخرجا عام 1929م. وقضى فترة التمرين في مستشفى الإكلستوما بطنطا.





في عام 1964 أحسنت الدولة صنعا بسماحها لستين عالما مصريا بالسفر إلى القدس لحضور مؤتمر اتحاد الأطباء العرب الذي عقد في القدس، وكان له شرف التبرك بزيارة مسجد قبة الصخرة بعد ترميمه، وصلى الظهر في المسجد الأقصى.





مصطفى الديواني ومعركة شلل الأطفال:أصبح الديواني مديرا لمعهد شلل الأطفال التابع لجامعة القاهرة وأدخل الدكتور الديواني أسلوب التطعيم عن طريق الفم” طعم سابين” مما أدى إلى هبوط الحالات إلى (1371) عام 1962 بعد أن كان (2548) حالة عام 1957. وكان يهتم بحضور المؤتمرات الخاصة بشلل الأطفال حيث سافر إلى جنيف في صيف 1957 لهذا الغرض. وكعادته كان يزور المستشفيات ويقف على أحدث الأدوية لعلاج هذا المرض.





وقد عين مصطفى الديواني أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للطفولة 1980. وحصل على جائزة الدولة التقديرية 1983.