الطبيب مصطفى الديوانى حائز جائزة الدولة التقديرية ضمن مشروع حكاية شارع

(MENAFN
- Youm7) أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، اسم الدكتور مصطفى الديوانى فى مشروع "حكاية شارع"، حيث تم وضع لافته تحمل اسم الدكتور فى منطقة جاردن سيتى.
ولد مصطفى صلاح الدين الديوانى والذى اشتهر باسم الدكتور مصطفى الديوانى فى 19 يناير عام 1906، تلقى دروسه الابتدائية فى مدرسة عباس بالسبتية منذ عام 1914، وكانت المدرسة تبعد عن منزلهم بشارع ابن الرشيد بجزيرة بدران فيركب العربة ذات الجوادين.
لافته حكاية شارع
التحق بالمدرسة التوفيقية في 3 أكتوبر عام 1916 وتخرج منها عام 1923، وبدأ دراسة الطب في عام 1923، وبدأ زمالته وصداقته المخلصة مع“ول قليونجي” وتخرجا عام 1929م. وقضى فترة التمرين في مستشفى الإكلستوما بطنطا.
في عام 1964 أحسنت الدولة صنعا بسماحها لستين عالما مصريا بالسفر إلى القدس لحضور مؤتمر اتحاد الأطباء العرب الذي عقد في القدس، وكان له شرف التبرك بزيارة مسجد قبة الصخرة بعد ترميمه، وصلى الظهر في المسجد الأقصى.
مصطفى الديواني ومعركة شلل الأطفال:أصبح الديواني مديرا لمعهد شلل الأطفال التابع لجامعة القاهرة وأدخل الدكتور الديواني أسلوب التطعيم عن طريق الفم” طعم سابين” مما أدى إلى هبوط الحالات إلى (1371) عام 1962 بعد أن كان (2548) حالة عام 1957. وكان يهتم بحضور المؤتمرات الخاصة بشلل الأطفال حيث سافر إلى جنيف في صيف 1957 لهذا الغرض. وكعادته كان يزور المستشفيات ويقف على أحدث الأدوية لعلاج هذا المرض.
وقد عين مصطفى الديواني أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للطفولة 1980. وحصل على جائزة الدولة التقديرية 1983.
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