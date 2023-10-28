طه حسين وشباب الثقافة.. علاقته بالأجيال التالية ولقاؤه التليفزيوني مع الكتّاب

MENAFN - Youm7) لم يكن طه حسين منعزلا أبدا عن عالمه، فإن كانقد حرم نعمة البصر فقد تسلح الرجل بالبصيرة، حتى أنه اعتبرها نوره الذى ينير له الطريق وقد أنار له ذلك النور طريقه نحو فكرة التواصل مع الكتاب الجدد وكذلك مع أبناء عصره، فلم يعتزل الحياة آخذا من كونه ضريرا سبيلا إلى العيش في عالم الفكر بل اهتم بلقاء الأدباء الشباب وحرص على التواصل معهم.

ومن ذلك اللقاء الشهير الذى جمعه بعدد من الكتاب ومنهم نجيب محفوظ وأنيس منصور ومحمود أمين العلم وكامل زهيرى وغيرهم من نخبة المثقفين والمفكرين الكبار، وخلال ذلك اللقاء الذي أذيع تليفزيونيا وما زال موجودا حتى الآن في مكتبة ماسبيرو وفيه وضح اطلاعه الكبير على الثقافة الغربية وعالم الروايات، فحين سأله نجيب محفوظ عن الكاتبين جان بول سارتر وألبير كامو قال إن فارقا بين الكاتبين هو أن الأول يكتب الكتابة الواقعية غير أن الثاني يميل إلى الكتابة الفلسفية واصفا ما يكتبه كامو بالثرثرة معبرا عن رأيه بشجاعة في كاتب فائز بجائزة نوبل لكن قيمة ما قاله هو فهمه العميق لطبيعة كتابة كل من الكاتبين معبرا عن انحيازه إلى كتابة سارتر الى رآها واقعية.

ودار حوار في اللقاء التليفزيونى الذى أدارته المذيعة ليلى رستم حول قضايا مهمة مثل اللغة العربية ومدى إمكانية استخدامها في الحياة وفى الأدب، وقد قال عميد الأدب العربى، موجها حديثه إلى الأديب الكبير الراحل يوسف السباعي: "لا تخف فلا أحد يستطيع أن يتهمك بالشيوعية، لا أنت ولا كثير من إخواننا الذين يتحدثون بالعامية الصرف، وأحيانا مزيج من العامية والفصحى، لأنك تكتب بمزج من لهجتين في أكثر الكتب".

وسأله كامل زهيري، عن مدى التباين بين اللهجتين فرد عليه طه حسين، قائلا إنها ليست مزيفة إطلاقا، لأن الفصحى هي الطريقة الوحيدة إلى تحقيق الوحدة بين الدول العربية.

وعن قضية الالتزام الأدبى قال إن الالتزام ليس معناه مناقضة الحرية ولكن معناه أن يكون التزام بالحرية والفكر السليم.

وقد سأله كامل زهيرى :أحسست أنكم تدافعون عن المذهب الديكارتى وأنكم إنما استخلصتهم هذا المنهج العقلى وطبقتم هذا المنجم في ميادين العديدة فما هي علاقتكم بهذا المنهج؟، وهنا قال طه حسين: علاقتى بهذا المذهب أننى قرأت كتب ديكارت ودرست فلسفة ديكارت مع خيرة أساتذة السوربون في وقت دراستى هناك ومن ثم فإننى بلا شك مقتنع بهدا المنهج.

وتابع قائلا: إن الإنسان يصيب ويخطئ حتى في اتباعه المناهج العقلية.

وسأل نجيب محفوظ عن القصة الفلسفية معبرا عن وجهة نظره في أن الرواية الفلسفية لا تنبض بنفس الحرارة التي تنبض بها الرواية الفلسفية.



