ماذا يقرأ الغرب؟.. رواية التبادل تتصدر الأعلى مبيعا فى نيويورك تايمز

(MENAFN
- Youm7) أعلنت صحيفة نيويورك تايمزالأمريكية عن قائمة الكتب الأكثر مبيعًا فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لفئة الروايات الخيالية، وجاءت القائمة كالتالى:
التبادل
جاءت فى المرتبة الأولى من قائمة نيويورك تايمز، رواية التبادل،
بواسطة جون جريشام، وتدور حول بطل الراوية الذى يمتلك أكبر شركة محاماة في العالم يتعرض لمؤامرة شريرة.
رواية التبادل
الجناح الرابع
جاءت فى المرتبة الثانية، رواية "الجناح الرابع"، بواسطة ريبيكا ياروس، الذى يحث بطل الرواية فيوليت سورينجيل على أن تصبح مرشحة لنخبة فرسان التنانين.
رواية الجناح الرابع
دروس في الكيمياء
جاءت فى المرتبة الثالثة "دروس فى الكيمياء"، بواسطة بونى جارموس، ويدور حول عالمة وأم عازبة تعيش فى كاليفورنيا فى فترة
الستينيات تصبح نجمة في برنامج طبخ تلفزيونى.
رواية دروس فى الكيمياء
تاجان ملتويان
جاءت فى المرتبة الرابعة من قائمة نيويورك تايمز، رواية تاجان ملتويان، بواسطة راشيل جيليج،
وتدور حول السبيث ورافين اللذان يذهبان فى مهمة لإنقاذ المملكة.
تاجان ملويتان
حريق هائل
جاءت فى المرتبة الخامسة، رواية "حريق هائل"، بواسطة هانا جريس، فهو الكتاب الثانى فى سلسلة مابل هيلز، وتدور حول مخالفة اثنان من مستشارى المعسكر الصيفى لقواعد المعسكر.
حريق هائل
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