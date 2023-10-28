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ماذا يقرأ الغرب؟.. رواية التبادل تتصدر الأعلى مبيعا فى نيويورك تايمز

10/28/2023 4:31:18 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت صحيفة نيويورك تايمزالأمريكية عن قائمة الكتب الأكثر مبيعًا فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لفئة الروايات الخيالية، وجاءت القائمة كالتالى:

التبادل

جاءت فى المرتبة الأولى من قائمة نيويورك تايمز، رواية التبادل،
بواسطة جون جريشام، وتدور حول بطل الراوية الذى يمتلك أكبر شركة محاماة في العالم يتعرض لمؤامرة شريرة.


رواية التبادل



الجناح الرابع

جاءت فى المرتبة الثانية، رواية "الجناح الرابع"، بواسطة ريبيكا ياروس، الذى يحث بطل الرواية فيوليت سورينجيل على أن تصبح مرشحة لنخبة فرسان التنانين.


رواية الجناح الرابع



دروس في الكيمياء

جاءت فى المرتبة الثالثة "دروس فى الكيمياء"، بواسطة بونى جارموس، ويدور حول عالمة وأم عازبة تعيش فى كاليفورنيا فى فترة
الستينيات تصبح نجمة في برنامج طبخ تلفزيونى.


رواية دروس فى الكيمياء


تاجان ملتويان

جاءت فى المرتبة الرابعة من قائمة نيويورك تايمز، رواية تاجان ملتويان، بواسطة راشيل جيليج،
وتدور حول السبيث ورافين اللذان يذهبان فى مهمة لإنقاذ المملكة.


تاجان ملويتان


حريق هائل

جاءت فى المرتبة الخامسة، رواية "حريق هائل"، بواسطة هانا جريس، فهو الكتاب الثانى فى سلسلة مابل هيلز، وتدور حول مخالفة اثنان من مستشارى المعسكر الصيفى لقواعد المعسكر.


حريق هائل





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