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Windows 11 يتيح للمستخدمين الكتابة فى أى مكان على سطح المكتب

10/28/2023 4:31:16 AM
(MENAFN- Youm7) بدأت مايكروسوفت في طرح تغييرات جديدة على Windows Ink والتي تتيح لك الكتابة في أي مكان يمكنك الكتابة فيه فى Windows 11 ، وبعد أشهر من معاينة التغييرات، يعمل تحويل الكتابة اليدوية إلى نص الآن داخل مربعات البحث والعناصر الأخرى في Windows 11 حيث يمكنك إعادة المدخلات الخاصة بك.



وبدأت Microsoft فى طرح التحديث غير المتعلق بالأمان KB5031455 كمعاينة لمستخدمى Windows 11 أمس، ما عليك سوى التوجه إلى Windows Update وتبديل إعداد "الحصول على آخر التحديثات بمجرد توفرها" للحصول على هذا التحديث قبل أن يصبح متاحًا بالكامل في الأسابيع المقبلة.



وإذا كان لديك جهاز Surface مزود بقلم أو أي جهاز لوحي آخر يعمل بنظام Windows ويدعم Windows Ink، فسترى على الفور هذه الميزة الجديدة إذا توجهت إلى الإعدادات وبدأت فى الكتابة في مربع البحث، أو فى حقول تحرير النص الأخرى في Windows 11 ، وتقوم مايكروسوفت بتمكين هذا للغة الإنجليزية الأمريكية فقط فى الوقت الحالى، مع توفير الدعم للغات الإضافية قريبًا.



وقامت مايكروسوفت أيضًا بتحسين تقنية التعرف على الكتابة اليدوية بحيث تكون أكثر دقة في هذا التحديث، وهناك إيماءات لحذف الكلمات وتحديدها والانضمام إليها وتقسيمها حتى أن هناك إيماءة لتقسيم النص إلى سطر جديد.



ويتضمن هذا التحديث أيضًا عددًا من إصلاحات الأخطاء في نظام التشغيل Windows 11، مع إصلاح تسرب الذاكرة في ملف ctfmon، وتحسينات على ميزة الإضاءة الديناميكية الجديدة، والمزيد.












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