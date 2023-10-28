Spacex ترسل تجربة اتصالات جديدة لمحطة الفضاء الدولية فى 5 نوفمبر.. تفاصيل

(MENAFN
- Youm7) سترسل شركة SpaceX مجموعة من التجارب العلمية إلى المحطة الفضائية فى أوائل الشهر المقبل للتحقيق في مجموعة من المواضيع، بدءًا من اتصالات الليزر عالية السرعة وحتى الموجات الجوية المتدحرجة على الأرض.
ومن المقرر إطلاق صاروخ SpaceX Falcon 9، الذي يحمل مركبة Dragon الفضائية غير المأهولة ، نحو محطة الفضاء الدولية (ISS) في موعد لا يتجاوز 5 نوفمبر، لبدء مهمة الشحن CRS-29 ، وستكون تغطية الإطلاق متاحة على موقع سبيس دوت كوم
عبر تلفزيون ناسا، وفقا لتقرير سبيس .
وقالت ميجان إيفريت، نائبة الرئيس خلال مؤتمر صحفى: "إن كل العلوم تدعم بالفعل مبادرات وكالة ناسا ، وكذلك برنامج محطة الفضاء الدولية، في دعم الأبحاث المبتكرة، والقدرة على تحسين القدرات العلمية فى محطة الفضاء الدولية، وفي البرامج التجارية والاستكشافية المستقبلية.
ومن الأمثلة على ذلك تجربة الليزر، التى تسمى ILLUMA-T ("مودم مستخدم LCRD منخفض المدار الأرضي ومحطة مكبر الصوت")، والتي تهدف إلى تعزيز اتصالات محطة الفضاء الدولية مع مساعدة المهام المستقبلية في الفضاء السحيق. ILLUMA-T هو عنصر الأجهزة المتبقي اللازم لنقل البيانات عبر القمر الصناعي الخاص بعروض ترحيل الاتصالات بالليزر (LCRD) التابع للوكالة والذي تم إطلاقه في عام 2021، وعندما يصبح النظام جاهزًا، سينقل القمر الصناعي المعلومات إلى المحطات الأرضية الضوئية في هاواي وكاليفورنيا.
وقال جيسون ميتشل من وكالة ناسا خلال نفس المؤتمر الصحفي: "إن البعثات المستقبلية لديها احتياجات بيانات كبيرة بشكل استثنائي، ولذا يتعين علينا أن نفكر في كيفية تلبية تلك الاحتياجات".
وأضاف ميتشل، مدير قسم تقنيات الاتصالات والملاحة المتقدمة في برنامج الاتصالات والملاحة الفضائية التابع لناسا: "ندرك جميعًا أن المزيد من البيانات يعني المزيد من الاكتشافات وهذا البرنامج يمول ILLUMA-T.
وتتطلع ناسا إلى تعزيز قدراتها في مجال الاتصالات بما يتجاوز تلك التى يوفرها الطيف الراديوى، والذى كانت الوكالة تستخدمه في الغالب في المهام على مدار الـ 65 عامًا الماضية، فى حين أن التجربة ليست أول عرض ليزر فى الفضاء، إلا أنها ستكون أول مرحل اتصالات ليزر ثنائى الاتجاه ، حسبما ذكر مسؤولو الوكالة.
وسيستخدم النظام ضوء الأشعة تحت الحمراء لنقل مقاطع الفيديو والصور بشكل أسرع ، وتعتمد وكالة ناسا على هذه التكنولوجيا للمساعدة في زيادة العائدات العلمية عبر مسافات طويلة، خاصة في القمر والمريخ ، حيث تخطط الوكالة لمهمات بشرية وروبوتية جديدة.
وأحد أهدافنا الكبيرة في هذا العرض التوضيحي هو إظهار توجيه نظام الليزر هذا من محطة الفضاء الدولية، أثناء تحركه في مداره"، كما يقول جلين جاكسون، القائم بأعمال مدير مشروع ILLUMA-T في مركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا .
وبالنظر إلى أن محطة الفضاء الدولية تسافر حول كوكبنا بسرعة 18000 ميل فى الساعة (29000 كيلومتر في الساعة)، فهذا ليس بالأمر الهين وقال جاكسون إنه حتى أجهزة الليزر الأرضية الصغيرة تواجه مشكلات في التوجيه، والتى قد تتفاقم في الفضاء ، واستشهد بمثال: "إذا كان لديك مؤشر ليزر وتحاول توجيه هذا الليزر إلى السبورة البيضاء أو إلى السبورة في الفصل الدراسي الخاص بك، أحيانًا ترى أن الليزر يرتد قليلاً."
ويعد نظام ILLUMA-T أصغر حجمًا وأقل ضخامة من أجهزة الراديو، مما يتيح مساحة أكبر للحمولات العلمية الأخرى أو الوقود في المهام المستقبلية، ويوفر الاستخدام الأقل للطاقة أيضًا المزيد من الموارد للأدوات العلمية التي تعتمد على بطارية المركبة الفضائية.
وأشار ميتشل إلى أن المزايا الأخرى تشمل مشكلات أقل فى الحصول على الطيف المطلوب للإطلاق على عكس الراديو، فإن الطيف البصري ليس منظمًا بدرجة عالية، كما أن الحصول على الترخيص أسهل.
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