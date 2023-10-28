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Spacex ترسل تجربة اتصالات جديدة لمحطة الفضاء الدولية فى 5 نوفمبر.. تفاصيل

10/28/2023 4:31:16 AM
(MENAFN- Youm7) سترسل شركة SpaceX مجموعة من التجارب العلمية إلى المحطة الفضائية فى أوائل الشهر المقبل للتحقيق في مجموعة من المواضيع، بدءًا من اتصالات الليزر عالية السرعة وحتى الموجات الجوية المتدحرجة على الأرض.



ومن المقرر إطلاق صاروخ SpaceX Falcon 9، الذي يحمل مركبة Dragon الفضائية غير المأهولة ، نحو محطة الفضاء الدولية (ISS) في موعد لا يتجاوز 5 نوفمبر، لبدء مهمة الشحن CRS-29 ، وستكون تغطية الإطلاق متاحة على موقع سبيس دوت كوم
عبر تلفزيون ناسا، وفقا لتقرير سبيس .



وقالت ميجان إيفريت، نائبة الرئيس خلال مؤتمر صحفى: "إن كل العلوم تدعم بالفعل مبادرات وكالة ناسا ، وكذلك برنامج محطة الفضاء الدولية، في دعم الأبحاث المبتكرة، والقدرة على تحسين القدرات العلمية فى محطة الفضاء الدولية، وفي البرامج التجارية والاستكشافية المستقبلية.



ومن الأمثلة على ذلك تجربة الليزر، التى تسمى ILLUMA-T ("مودم مستخدم LCRD منخفض المدار الأرضي ومحطة مكبر الصوت")، والتي تهدف إلى تعزيز اتصالات محطة الفضاء الدولية مع مساعدة المهام المستقبلية في الفضاء السحيق. ILLUMA-T هو عنصر الأجهزة المتبقي اللازم لنقل البيانات عبر القمر الصناعي الخاص بعروض ترحيل الاتصالات بالليزر (LCRD) التابع للوكالة والذي تم إطلاقه في عام 2021، وعندما يصبح النظام جاهزًا، سينقل القمر الصناعي المعلومات إلى المحطات الأرضية الضوئية في هاواي وكاليفورنيا.



وقال جيسون ميتشل من وكالة ناسا خلال نفس المؤتمر الصحفي: "إن البعثات المستقبلية لديها احتياجات بيانات كبيرة بشكل استثنائي، ولذا يتعين علينا أن نفكر في كيفية تلبية تلك الاحتياجات".



وأضاف ميتشل، مدير قسم تقنيات الاتصالات والملاحة المتقدمة في برنامج الاتصالات والملاحة الفضائية التابع لناسا: "ندرك جميعًا أن المزيد من البيانات يعني المزيد من الاكتشافات وهذا البرنامج يمول ILLUMA-T.



وتتطلع ناسا إلى تعزيز قدراتها في مجال الاتصالات بما يتجاوز تلك التى يوفرها الطيف الراديوى، والذى كانت الوكالة تستخدمه في الغالب في المهام على مدار الـ 65 عامًا الماضية، فى حين أن التجربة ليست أول عرض ليزر فى الفضاء، إلا أنها ستكون أول مرحل اتصالات ليزر ثنائى الاتجاه ، حسبما ذكر مسؤولو الوكالة.



وسيستخدم النظام ضوء الأشعة تحت الحمراء لنقل مقاطع الفيديو والصور بشكل أسرع ، وتعتمد وكالة ناسا على هذه التكنولوجيا للمساعدة في زيادة العائدات العلمية عبر مسافات طويلة، خاصة في القمر والمريخ ، حيث تخطط الوكالة لمهمات بشرية وروبوتية جديدة.



وأحد أهدافنا الكبيرة في هذا العرض التوضيحي هو إظهار توجيه نظام الليزر هذا من محطة الفضاء الدولية، أثناء تحركه في مداره"، كما يقول جلين جاكسون، القائم بأعمال مدير مشروع ILLUMA-T في مركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا .



وبالنظر إلى أن محطة الفضاء الدولية تسافر حول كوكبنا بسرعة 18000 ميل فى الساعة (29000 كيلومتر في الساعة)، فهذا ليس بالأمر الهين وقال جاكسون إنه حتى أجهزة الليزر الأرضية الصغيرة تواجه مشكلات في التوجيه، والتى قد تتفاقم في الفضاء ، واستشهد بمثال: "إذا كان لديك مؤشر ليزر وتحاول توجيه هذا الليزر إلى السبورة البيضاء أو إلى السبورة في الفصل الدراسي الخاص بك، أحيانًا ترى أن الليزر يرتد قليلاً."



ويعد نظام ILLUMA-T أصغر حجمًا وأقل ضخامة من أجهزة الراديو، مما يتيح مساحة أكبر للحمولات العلمية الأخرى أو الوقود في المهام المستقبلية، ويوفر الاستخدام الأقل للطاقة أيضًا المزيد من الموارد للأدوات العلمية التي تعتمد على بطارية المركبة الفضائية.



وأشار ميتشل إلى أن المزايا الأخرى تشمل مشكلات أقل فى الحصول على الطيف المطلوب للإطلاق على عكس الراديو، فإن الطيف البصري ليس منظمًا بدرجة عالية، كما أن الحصول على الترخيص أسهل.












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