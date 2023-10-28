تقرير: أبل لن تطلق ساعة Watch Urtla 3 العام المقبل

MENAFN - Youm7) كشف تقرير جديد أن شركة أبل قد لا تطلق ساعةWatch Urtla 3 في عام 2024، حيث ادعى محلل شركة Apple الشهير Ming Chi-Kuo أن شركة Apple لم تبدأ بعد في تطوير Apple Watch Urtla 3، وهو أمر غير معتاد نظرًا للجدول الزمني لتطوير منتجات الشركة المصنعة لـ iPhone.وأشار إلى أنه إذا "لم تطلق Apple رسميًا مشروع Apple Watch Urtla 3 بحلول ديسمبر، فمن المؤكد تقريبًا أننا لن نرى Apple Watch Urtla جديدة في عام 2024".لماذا لم تبدأ Apple مشروع Apple Watch Urtla 3؟

يدعي Kuo أن شركة Apple لم تبدأ رسميًا في تطوير ساعتها الرئيسية التالية "لأنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لتطوير ميزات الإدارة الصحية المبتكرة، وضمان قابلية تصنيع الميزات الجديدة، ومعالجة المشكلات المتعلقة بإنتاج Micro LED".

كان هناك الكثير من التقارير حول انتقال Apple إلى نوع جديد من شاشات microLED، والتي ستكون أكثر سطوعًا وأطول أمدًا وأكثر كفاءة من شاشات OLED الحالية التي تحصل عليها من LG لـ Apple Watch Urtla 2.علاوة على ذلك، ادعى كو أيضًا أنه إذا لم تطلق Apple طراز Apple Watch Urtla في عام 2024، فمن المتوقع أن تنخفض شحنات Apple Watch Urtla بنسبة 20-30٪ على أساس سنوي في عام 2024، وادعى أيضًا أن إجمالي شحنات Apple Watch سوف تنخفض انخفاضًا بنسبة 10٪ على أساس سنوي في عام 2024 إلى حوالي 35 مليون وحدة.والجدير بالذكر أنه لا يوجد تأكيد حول ما إذا كانت شركة Apple قد بدأت في تطوير الجيل التالي من الساعة الذكية، و هذا يعني أن كل ما يتم المطالبة به في هذا الوقت – بعد حوالي 45 يومًا من إطلاق Apple Watch Urtla 2