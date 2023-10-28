تقرير: أبل لن تطلق ساعة Watch Urtla 3 العام المقبل

(MENAFN
- Youm7) كشف تقرير جديد أن شركة أبل قد لا تطلق ساعة
Watch Urtla 3 في عام 2024، حيث ادعى محلل شركة Apple الشهير Ming Chi-Kuo أن شركة Apple لم تبدأ بعد في تطوير Apple Watch Urtla 3، وهو أمر غير معتاد نظرًا للجدول الزمني لتطوير منتجات الشركة المصنعة لـ iPhone.
وأشار إلى أنه إذا "لم تطلق Apple رسميًا مشروع Apple Watch Urtla 3 بحلول ديسمبر، فمن المؤكد تقريبًا أننا لن نرى Apple Watch Urtla جديدة في عام 2024".
لماذا لم تبدأ Apple مشروع Apple Watch Urtla 3؟
يدعي Kuo أن شركة Apple لم تبدأ رسميًا في تطوير ساعتها الرئيسية التالية "لأنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لتطوير ميزات الإدارة الصحية المبتكرة، وضمان قابلية تصنيع الميزات الجديدة، ومعالجة المشكلات المتعلقة بإنتاج Micro LED".
كان هناك الكثير من التقارير حول انتقال Apple إلى نوع جديد من شاشات microLED، والتي ستكون أكثر سطوعًا وأطول أمدًا وأكثر كفاءة من شاشات OLED الحالية التي تحصل عليها من LG لـ Apple Watch Urtla 2.
علاوة على ذلك، ادعى كو أيضًا أنه إذا لم تطلق Apple طراز Apple Watch Urtla في عام 2024، فمن المتوقع أن تنخفض شحنات Apple Watch Urtla بنسبة 20-30٪ على أساس سنوي في عام 2024، وادعى أيضًا أن إجمالي شحنات Apple Watch سوف تنخفض انخفاضًا بنسبة 10٪ على أساس سنوي في عام 2024 إلى حوالي 35 مليون وحدة.
والجدير بالذكر أنه لا يوجد تأكيد حول ما إذا كانت شركة Apple قد بدأت في تطوير الجيل التالي من الساعة الذكية، و هذا يعني أن كل ما يتم المطالبة به في هذا الوقت – بعد حوالي 45 يومًا من إطلاق Apple Watch Urtla 2
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