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4 فوائد فى ميزة الحسابات المتعددة التى طرحها واتساب أبرزها المرونة للمسافرين

10/28/2023 4:31:13 AM
(MENAFN- Youm7) قدم تطبيق واتساب الذى يعد تطبيق المراسلة الأكثر شعبية في العالم مؤخرًا ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تسجيل الدخول إلى حسابين في نفس الوقت على نفس الجهاز.



وبطبيعة الحال، تمثل هذه الميزة تغييرًا كبيرًا فى طريقة استخدامنا لتطبيق واتساب، حيث كان المستخدمون فى السابق قادرين على امتلاك حساب واحد فقط لكل جهاز. لاحظ أن ميزة الحسابات المتعددة فى واتساب متاحة حاليًا فقط لمستخدمى الإصدار التجريبى من واتساب، ويتم طرحها على مراحل.



ميزة الحسابات المتعددة في واتساب متاحة حاليًا فقط على أجهزة Android، مع عدم وجود كلمة رسمية حول طرح iOS حتى الآن. لذلك، لاستخدام الميزة على هاتف ذكي يعمل بنظام Android، يحتاج المستخدمون ببساطة إلى فتح إعدادات WhatsApp الخاصة بهم، والانتقال إلى الحساب والضغط على "إضافة حساب، وفقا لتقرير India today.



وسيُطلب منهم بعد ذلك إدخال رقم هاتفهم الثاني والتحقق منه وبمجرد إضافة حساب واتساب الثاني الخاص بك، يمكنك التبديل بينهما من خلال الضغط على صورة الملف الشخصى فى الزاوية العلوية اليسرى من التطبيق وتحديد الحساب الذي تريد استخدامه ، ويمكنك أيضًا تخصيص إعدادات الخصوصية والإشعارات لكل حساب على حدة.



تتمتع ميزة الحسابات المتعددة فى واتساب بعدد من الفوائد المحتملة، وفيما يلي بعض الطرق المحددة التي يمكن من خلالها لميزة الحسابات المتعددة في واتساب تغيير الطريقة التي نستخدمه بها:



1 تحسين الإنتاجية للشركات الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص: يمكن الآن لأصحاب الأعمال الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص استخدام حساب WhatsApp الخاص بالعمل على نفس جهاز حسابهم الشخصي، مما يسهل إدارة جميع اتصالاتهم في مكان واحد ، وهذا يمكن أن يوفر لهم الوقت ويساعدهم على أن يكونوا أكثر إنتاجية.





2 مزيد من المرونة للمسافرين: يمكن للمسافرين الآن استخدام بطاقة SIM محلية لحساب WhatsApp الخاص بهم دون الحاجة إلى القلق بشأن تسجيل الخروج من حسابهم الرئيسى، وهذا يعني أنه يمكنهم البقاء على اتصال مع أصدقائهم وعائلاتهم في وطنهم بغض النظر عن مكان وجودهم في العالم.




3 طرق جديدة ومبتكرة لاستخدام واتساب: يمكن الآن للشركات والمؤسسات استخدام ميزة الحسابات المتعددة لإنشاء حسابات مخصصة لدعم العملاء، أو تقديم أنواع مختلفة من الخدمات لمجموعات مختلفة من العملاء. على سبيل المثال، يمكن للبنك إنشاء حساب مخصص لعملاء إدارة الثروات، أو يمكن لوكالة السفر إنشاء حساب مخصص للمسافرين من رجال الأعمال.





4 سهولة التبديل بين الحسابات الشخصية وحسابات العمل: يمكن للمستخدمين الآن التبديل بين حساباتهم الشخصية وحسابات العمل على WhatsApp بضغطه واحدة ، يمكن أن يكون هذا مفيدًا للأشخاص الذين يحتاجون إلى أن يكونوا قادرين على التبديل بسرعة وسهولة بين أدوارهم المختلفة.



بشكل عام، تعد ميزة الحسابات المتعددة في واتساب إضافة مرحب بها، وبمجرد أن يتم إصدارها على نطاق أوسع، فإنها ستمنح المستخدمين بالتأكيد مزيدًا من المرونة والتحكم والراحة عبر تطبيق المراسلة الشهير.












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