4 فوائد فى ميزة الحسابات المتعددة التى طرحها واتساب أبرزها المرونة للمسافرين

(MENAFN
- Youm7) قدم تطبيق واتساب الذى يعد تطبيق المراسلة الأكثر شعبية في العالم مؤخرًا ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تسجيل الدخول إلى حسابين في نفس الوقت على نفس الجهاز.
وبطبيعة الحال، تمثل هذه الميزة تغييرًا كبيرًا فى طريقة استخدامنا لتطبيق واتساب، حيث كان المستخدمون فى السابق قادرين على امتلاك حساب واحد فقط لكل جهاز. لاحظ أن ميزة الحسابات المتعددة فى واتساب متاحة حاليًا فقط لمستخدمى الإصدار التجريبى من واتساب، ويتم طرحها على مراحل.
ميزة الحسابات المتعددة في واتساب متاحة حاليًا فقط على أجهزة Android، مع عدم وجود كلمة رسمية حول طرح iOS حتى الآن. لذلك، لاستخدام الميزة على هاتف ذكي يعمل بنظام Android، يحتاج المستخدمون ببساطة إلى فتح إعدادات WhatsApp الخاصة بهم، والانتقال إلى الحساب والضغط على "إضافة حساب، وفقا لتقرير India today.
وسيُطلب منهم بعد ذلك إدخال رقم هاتفهم الثاني والتحقق منه وبمجرد إضافة حساب واتساب الثاني الخاص بك، يمكنك التبديل بينهما من خلال الضغط على صورة الملف الشخصى فى الزاوية العلوية اليسرى من التطبيق وتحديد الحساب الذي تريد استخدامه ، ويمكنك أيضًا تخصيص إعدادات الخصوصية والإشعارات لكل حساب على حدة.
تتمتع ميزة الحسابات المتعددة فى واتساب بعدد من الفوائد المحتملة، وفيما يلي بعض الطرق المحددة التي يمكن من خلالها لميزة الحسابات المتعددة في واتساب تغيير الطريقة التي نستخدمه بها:
1 تحسين الإنتاجية للشركات الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص: يمكن الآن لأصحاب الأعمال الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص استخدام حساب WhatsApp الخاص بالعمل على نفس جهاز حسابهم الشخصي، مما يسهل إدارة جميع اتصالاتهم في مكان واحد ، وهذا يمكن أن يوفر لهم الوقت ويساعدهم على أن يكونوا أكثر إنتاجية.
2 مزيد من المرونة للمسافرين: يمكن للمسافرين الآن استخدام بطاقة SIM محلية لحساب WhatsApp الخاص بهم دون الحاجة إلى القلق بشأن تسجيل الخروج من حسابهم الرئيسى، وهذا يعني أنه يمكنهم البقاء على اتصال مع أصدقائهم وعائلاتهم في وطنهم بغض النظر عن مكان وجودهم في العالم.
3 طرق جديدة ومبتكرة لاستخدام واتساب: يمكن الآن للشركات والمؤسسات استخدام ميزة الحسابات المتعددة لإنشاء حسابات مخصصة لدعم العملاء، أو تقديم أنواع مختلفة من الخدمات لمجموعات مختلفة من العملاء. على سبيل المثال، يمكن للبنك إنشاء حساب مخصص لعملاء إدارة الثروات، أو يمكن لوكالة السفر إنشاء حساب مخصص للمسافرين من رجال الأعمال.
4 سهولة التبديل بين الحسابات الشخصية وحسابات العمل: يمكن للمستخدمين الآن التبديل بين حساباتهم الشخصية وحسابات العمل على WhatsApp بضغطه واحدة ، يمكن أن يكون هذا مفيدًا للأشخاص الذين يحتاجون إلى أن يكونوا قادرين على التبديل بسرعة وسهولة بين أدوارهم المختلفة.
بشكل عام، تعد ميزة الحسابات المتعددة في واتساب إضافة مرحب بها، وبمجرد أن يتم إصدارها على نطاق أوسع، فإنها ستمنح المستخدمين بالتأكيد مزيدًا من المرونة والتحكم والراحة عبر تطبيق المراسلة الشهير.
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