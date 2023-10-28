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3 ميزات في هواتف أندرويد يجب تجنبها لردع لمخاطر

10/28/2023 4:28:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حذر خبراء أمن الإنترنت من ثلاث ميزات متوفرة على أجهزة "أندرويد"، يجب تجنبها للحفاظ على جهازك آمنا من المجرمين.

وميزات "أندرويد" هذه متاحة للجميع، لكن تطبيقها متروك لمالك الجهاز. وتم تسليط الضوء على الميزات الثلاث الخطيرة من قبل خبراء التكنولوجيا في شركة أمن الكمبيوتر "كاسبرسكي" (Kaspersky).

ولتجنب اختراق جهاز "أندرويد"، ستحتاج إلى تجنب استخدام ميزة إمكانية الوصول، وعدم تنزيل تطبيقات غير معروفة، وعدم منح حقوق المستخدم المتميز لجهازك.

وفيما يلي تفصيل للميزات الثلاث الخطيرة:
أولا، تم إنشاء ميزة إمكانية الوصول (accessibility feature) لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية شديدة في التنقل بشكل أفضل على أجهزة "أندرويد" الخاصة بهم.

وتستخدم هذه الميزة تطبيقا خاصا يقرأ النص بصوت عال ويستجيب للأوامر الصوتية. ويمكنها أيضا التحكم في الأقسام أو النقر عليها.

ولكن هذا قد يكون خطيرا، لأن التطبيقات الضارة يمكنها أن تطلب إذنا للوصول إلى هذه الميزة والتحكم في الجهاز.

ثانيا، عدم تثبيت تطبيقات غير معروفة ( installing unknown apps) يمكن أن تأتي من جهات خارجية أو تم تغييرها من الإصدار الأصلي.

ويمكن أن تأتي هذه التطبيقات مع عدد كبير من المشكلات، لأنه يمكن ترميزها بأي شيء بما في ذلك البرامج الضارة.

وإذا قمت بتنزيل تطبيق غير رسمي، فقد يأتي مع ميزات غير رسمية والتي يمكن أن تمنح المحتالين على الإنترنت إمكانية الوصول المباشر إلى جهازك.

ويمكن للمجرم الإلكتروني عادة إرسال برامج ضارة إلى جهازك من خلال التطبيق أو محاولة الوصول إلى بياناتك من خلال التطبيق أيضا.

ثالثا، الحصول على حقوق المستخدم المتميز (superuser rights) على جهاز "أندرويد" التي تمنح المستخدم امتيازات فريدة للغاية في التحكم الكامل في النظام.

وبمعنى آخر، فإن الحصول على حقوق المستخدم المتميز هو عملية اختراق يقوم بها الشخص بنفسه لنظام التشغيل الخاص بهاتفه الذكي.

وسيحتوي جهاز "أندرويد" من خلال هذه الميزة على حسابات مميزة للغاية يتم استخدامها بشكل أساسي للإدارة من قبل موظفي تكنولوجيا المعلومات المتخصصين. ولكن يمكن أيضا أن يؤدي ذلك إلى التخلص من الضمان والتسبب في تلف الجهاز.
RT

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