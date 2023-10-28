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مجزرة يرتكبها الاحتلال بقصف منزلين في غزة

10/28/2023 4:28:19 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفادت وسائل إغلام فلسطينية بارتقاء 16 شهيدا وأكثر من 60 إصابة في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزلين على رؤوس ساكنيها في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة .

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