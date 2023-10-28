مجزرة يرتكبها الاحتلال بقصف منزلين في غزة
التاريخ
10/28/2023 4:28:19 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت وسائل إغلام فلسطينية بارتقاء 16 شهيدا وأكثر من 60 إصابة في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزلين على رؤوس ساكنيها في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة .
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