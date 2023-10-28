بيان من حماس حول تصديها للهجوم البري

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت حركة حماس في
وقت مبكر من اليوم السبت، إن كتائب القسام وكل قوى المقاومة الفلسطينية بكامل
جهوزيتها تتصدى بكل قوة للعدوان وتحبط التوغلات.
وأضافت حماس، في
بيان، أن "نتنياهو لن يستطيع وجيشه المهزوم تحقيق أي إنجاز عسكري".
وأشارت إلى أن رجال
المقاومة اشتبكوا مع قوات الاحتلال في بلدة بيت حانون شمال شرق غزة وفي البريج وسط
القطاع.
بدورها قالت
سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن مجموعاتها المتقدمة موجودة
على محاور القتال وتتصدى لقوات العدو التي تحاول التقدم باتجاه القطاع.
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