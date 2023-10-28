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قصف عنيف وغير متوقف على قطاع غزة

10/28/2023 4:28:19 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها الجوي والبحري والمدفعي على جميع مناطق قطاع غزة.
وعلى مدار ساعات ممتدة من مساء أمس الجمعة وحتى اللحظة، واصلت مدفعية الاحتلال قصفها العنيف والمكثف وغير المتوقف على مواقع في شمال قطاع غزة، كما طال القصف تحديدا محيط مستشفيات الشفاء والأندونيسي وسط القطاع، حيث أغار طيران الاحتلال أكثر من عشر مرات على محيط هذين المستشفيين.
وقالت مصادر إعلامية إن طيران الاحتلال استهدف منازل لمواطنين في مخيم الشاطئ وفي النصيرات وبيت لاهيا وبيت حانون، وأخرى في المناطق الشرقية للقطاع، موقعا عشرات الشهداء والجرحى.
ويأتي تواصل القصف في وقت قطعت فيه سلطات الاحتلال جميع الاتصالات والانترنت عن قطاع غزة، بينما تعيش غزة في ظلام دامس مستمر منذ بدء هذا العدوان في السابع من الشهر الجاري.
ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني، والإسعاف من الوصول إلى أماكن القصف لإخراج المصابين أو انتشال الشهداء، بينما يحاول المواطنون نقل الشهداء والمصابين على عربات وفي مركبات خاصة.-(وفا)

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