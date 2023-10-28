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طائرات الاحتلال الإسرائيلي تطلق قنابل الفسفور الأبيض على وسط غزة

10/28/2023 4:28:19 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفاد المركز الفلسطيني للإعلام في ساعة مبكرة من اليوم (السبت)، بأن الطائرات الإسرائيلية أطلقت قنابل ((الفسفور الأبيض)) على وسط غزة.
وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، أن القوات الإسرائيلية تواصل قصفها الجوي والبحري والمدفعي على جميع مناطق القطاع، مشيرة إلى أن المدفعية الإسرائيلية تقصف بشكل عنيف ومكثف دون توقف مواقع في شمال غزة.
وقالت الوكالة الفلسطينية الرسمية، إن القصف طال محيط مستشفيات الشفاء والإندونيسي وسط القطاع، مشيرة إلى أن الطيران الإسرائيلي أغار أكثر من عشر مرات على محيط المستشفيين.
ونقلت الوكالة عن مصادر إعلامية، أن الطيران الإسرائيلي استهدف منازل مواطنين في مخيم الشاطئ وفي النصيرات وبيت لاهيا وبيت حانون، وأخرى في المناطق الشرقية للقطاع.
وحذرت منظمة العفو الدولية اليوم من أن المدنيين في قطاع غزة يتعرضون لخطر غير مسبوق مع قطع إسرائيل وسائل الاتصال وتوسع الهجمات البرية.
وقالت المنظمة عبر منصة إكس (تويتر سابقاً): ((في منظمة العفو الدولية، فقدنا الاتصال بزملائنا في غزة، وتواجه منظمات حقوق الإنسان عقبات متزايدة تصعّب توثيق الانتهاكات بسبب كثافة الهجمات الإسرائيلية وقطع الاتصالات)).
وأضافت: ((يجب على إسرائيل أن توقف فورا هجماتها العشوائية وغير المتناسبة التي تسببت بمقتل وإصابة آلاف المدنيين، بما في ذلك أكثر من 3000 طفل)).-(وكالات)

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