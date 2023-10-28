بيلا حديد تخرج عن صمتها حيال غزّة:“هدّدوني بالقتل”

خرجت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد عن صمتها إزاء الحرب المندلعة في فلسطين، كاشفةً أنها تلقت تهديدات بالقتل لكنها الآن تتحدث“لأن الوضع لم يعد يُحتمل” في القطاع.

وقالت نجمة الموضة الأمريكية من أصل فلسطيني:“سامحوني على صمتي. لم أجد بعد الكلمات المثالية لأتحدث عمّا حدث في الأسبوعين الماضيين المعقّدين والمروعين للغاية، أسبوعان أعادا توجيه تركيز انتباه العالم نحو وضع كان يودي بحياة الأبرياء ويؤثر على العائلات لعقود من الزمن. لديّ الكثير لأقوله، لكن لن أطيل الكلام”.

وأضافت بيلا في منشور عبر“إنستغرام” حصد أكثر من 3.5 مليون إعجاب:“تلقيت المئات من التهديدات بالقتل يومياً، وتمّ تسريب رقم هاتفي، وشعرت عائلتي بأنّها في خطر. لكن لن أسمح بأن يتمّ إسكاتي بعد الآن. الخوف ليس خياراً. إنّ شعب فلسطين وأطفالها، بخاصة في غزة، لا يستطيعون تحمّل صمتنا. نحن لسنا شجعاناً، بل هم الشجعان”.

وأكّدت أنها“تتشارك الحزن مع جميع الأمهات اللواتي فقدن أطفالهن والأطفال الذين يبكون وحدهم، وجميع الآباء والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأصدقاء المفقودين الذين لن يسيروا على هذه الأرض مرة أخرى بسبب القصف الجوي”.

وأشارت بيلا إلى رفضها أعمال العنف ضد جميع المدنيين:“إن إيذاء النساء والأطفال والترهيب لا ولن يفيد حركة فلسطين الحرة” مضيفة:“إنني أشعر بالحزن على العائلات الإسرائيلية التي عانت من آلام وتداعيات السابع من تشرين الأول (أكتوبر)”، داعيةً إلى“الدفاع عن الإنسانية والرحمة التي تحض عليها جميع الأديان”.

وطلبت“المساعدة في الأزمة الإنسانية الحالية في غزة حيث يفتقر أهلها إلى المياه النظيفة والقدرة على تشغيل المستشفيات والمسعفين لرعاية الجرحى، شارحة:“للحروب قوانين، يجب احترامها بغض النظر عن أي شيء”.

ودعت إلى مواصلة الضغط على القادة من أجل ضمان ألاّ يصبح المدنيون الفلسطينيون الأبرياء ضحايا حرب منسيين”، قائلة:“أنا أقف مع الإنسانية، وأعلم أنّ السلام والأمان ملك لنا”.-(وكالات)

MENAFN28102023000072011014ID1107321855