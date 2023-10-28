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أردوغان يطالب إسرائيل بالخروج من حالة الجنون ووقف الهجمات فورا

10/28/2023 4:28:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إلى المشاركة في "تجمع فلسطين الكبير"، الذي سيقام في مطار أتاتورك بإسطنبول.

وقال أردوغان في منشور له عبر منصة "إكس": "عمليات القصف الإسرائيلية المتزايدة على غزة، والتي تكثفت الليلة الماضية، استهدفت مرة أخرى النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية".

وأضاف: "يجب على إسرائيل أن تخرج فورا من حالة الجنون هذه وأن توقف هجماتها... أدعو جميع إخوتي إلى تجمع فلسطين الكبير في مطار أتاتورك بإسطنبول، حيث سنعزز هذه الدعوات ونصرخ بأننا نقف مع الشعب الفلسطيني ضد القمع الإسرائيلي".

ويشه قطاع غزة لليوم الـ22 قصفا إسرائيليا مكثفا أدى لمقتل أكثر من 7 آلاف فلسطيني، وإصابة أكثر من 18 ألفا وآلاف المفقودين تحت الأنقاض.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف، والأسرى لدى "حماس" 222.


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