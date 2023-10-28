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يهود أمريكيون يطالبون بوقف قصف غزة

10/28/2023 4:28:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



احتشدت المئات من اليهود المناصرين للسلام في محطة قطارات "غراند سنترال" الشهيرة وسط مدينة نيويورك الأمريكية بهدف المطالبة بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة وإعلان وقف إطلاق نار عاجل.

واحتل المتظاهرون قاعة المسافرين الرئيسية في المحطة، مرتدين قمصانًا سوداء، وحملوا لافتات عليها عبارات من قبيل، "يجب أن تصبح فلسطين حرة" و"نريد وقف إطلاق نار فورًا" و"كونوا معنا الجانب الصحيح من التاريخ".

وفي وقت سابق، قالت شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال (خاصة)، إن خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة تعرضت لانقطاع كامل، مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف على خطوط التغذية والأبراج والشبكات.

وتنفذ إسرائيل منذ 3 أسابيع عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية" دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيدا، منهم 3038 طفلا، و1726 سيدة، و414 مسنا، إضافة إلى إصابة 18967 مواطنا بجراح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء. الأناضول

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