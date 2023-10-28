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وزيرة إسبانية: قطع الاتصالات عن غزة هدفه إفلات اسرائيل من العقاب

10/28/2023 4:28:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية بالإنابة إيوني بيلارا، الجمعة، إن "قطع إسرائيل الاتصالات عن غزة هدفه ارتكاب المزيد من الفظائع والإفلات من العقاب".

وكتبت بيلارا، على حسابها عبر منصة "إكس": لقد "قامت إسرائيل بقطع كافة الاتصالات عن قطاع غزة. والهدف واضح، وهو أنها تسعى إلى الإفلات من العقاب لارتكاب المزيد من الفظائع".

وتنفذ إسرائيل منذ 3 أسابيع عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية" دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيدا، منهم 3038 طفلا، و1726 سيدة، و414 مسنا، إضافة إلى إصابة 18967 مواطنا بجراح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.الأناضول

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