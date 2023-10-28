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لافروف يحذر من تدمير غزة وطرد سكانها

10/28/2023 4:28:05 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، إنه "إذا تم تدمير غزة وطرد سكانها منها فهذا سيخلق كارثة لعقود إن لم يكن لقرون."

وأضاف لافروف أنه من الضروري الإعلان عن برامج إنسانية لإنقاذ السكان في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

بدوره قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنهم هاجموا ليلا بنية تحتية لحزب الله في لبنان ردا على إطلاق النار باتجاه "إسرائيل".

وأضاف: "قواتنا التي دخلت إلى قطاع غزة خلال الليل لا تزال في مواقعها. وقتلت خلال الليل عددا من القادة الميدانيين في حماس".

وتابع: "عملياتنا العسكرية مستمرة حتى القضاء على حماس وإعادة المخطوفين".

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