لافروف يحذر من تدمير غزة وطرد سكانها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال وزير
الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، إنه "إذا تم تدمير غزة وطرد سكانها
منها فهذا سيخلق كارثة لعقود إن لم يكن لقرون."
وأضاف لافروف
أنه من الضروري الإعلان عن برامج إنسانية لإنقاذ السكان في منطقة الصراع الفلسطيني
الإسرائيلي.
بدوره قال
المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنهم هاجموا ليلا بنية تحتية لحزب الله في
لبنان ردا على إطلاق النار باتجاه "إسرائيل".
وأضاف: "قواتنا
التي دخلت إلى قطاع غزة خلال الليل لا تزال في مواقعها. وقتلت خلال الليل عددا
من القادة الميدانيين في حماس".
وتابع: "عملياتنا
العسكرية مستمرة حتى القضاء على حماس وإعادة المخطوفين".
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