شركة Tecnotree تفتح ذراعيها لشركة Royal Front Investments Group واهتماماتها الاستثمارية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسر شركة Tecnotree إعلان أنها حصلت على فائدة ملزمة قانونًا من ائتلاف مساهمين بقيمة 20000000 يورو، وبصفتنا جزءًا من الائتلاف، يسرنا الترحيب بشركة Royal Front Investments Group، الشريك البارز الحالي للشركة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
أكد Markku Wilenius عزمه على نقل حقوق الاشتراكات غير المدفوعة مقابل 200 ورقة نقدية إلى الائتلاف لتنفيذ المعاملات المقترحة، على أن يتعاون الطرفان معًا الآن على مدار الخمسة عشر يومًا القادمة لإبرام الاتفاقيات النهائية.
صرح Sina Fattahi، عضو مجلس إدارة Royal Front Investments Group، قائلاً: "لقد كان من دواعي سرورنا التعاون مع Tecnotree على مدار الأعوام القليلة الماضية ولا أخفيكم سرًا انبهرنا بالأداء الثابت الذي لا يتزحزح للشركة. علاوةً على ذلك، يعكس التزامنا تجاه Tecnotree ثقتنا في إمكانيات الشركة ودورها البارز في المشهد الرقمي المتطور باستمرار. فهذه فرصة رائعة تتراءى أمامنا وتحفزنا على التطلع إلى مد جسور تعاون وثيقة مع شركائنا لتسريع وتيرة نمو ونجاح Tecnotree."
صرحت Padma Ravichander، مدير Tecnotree Corporation التنفيذي، قائلة: "تعتريني بالغ السعادة حيال هذه التطورات الملحوظة التي على أثرها يتغير مسار رحلتنا مع Royal Front Investments Group من علاقة بين عملاء إلى علاقة إستراتيجية، إذ يعد هذا المشروع الاستثماري شهادة على قدرات Tecnotree الرقمية وتوقعات النمو والإستراتيجية المطبقة على صعيد القيمة والفعالية. ومن جهتنا، فنحن نتطلع إلى مد أواصر التعاون الوثيق مع شركائنا بغية تحويل هذه الصفقة إلى واقع ملموس، والتي من شأنها تعزيز وتسريع وتيرة مبادراتنا الإستراتيجية وجهود تطوير التكنولوجيا."
صرح Neil Macleod، رئيس Tecnotree Corporation، قائلاً: "يمنح هذا Fitzroy Investment فرصة لزيادة استثماراتنا في Tecnotree على خلفية التزامنا بتطوير الشركات وتيسير سبل نجاحها على المدى الطويل. إضافةً إلى ذلك، وبصفتي عضوًا في الائتلاف، يسعدني الترحيب بشركة Royal Front Investments مساهمًا كبيرًا في عائلة Tecnotree، كما أتقدم بخالص الشكر إلى Luminous Sun Holdings على الدعم المتواصل للشركة."
عن Tecnotree
تعد Tecnotree شركة فاعلة في مجال نظم دعم الأعمال الرقمية بتقنية الجيل الخامس إلى جانب تفعيلها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وقدرتها على تعزيز أعمالها عبر سحابات متعددة. علاوةً على ذلك تتمتع الشركة بخبرة كبيرة في المجال تمتد لأكثر من 40 عامًا، كما أنها من بين الشركات القليلة الأولى التي حازت على الشارة البلاتينية وفقًا لمعايير واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة من TM Forum. هذا، ويشتمل نظام دعم الأعمال الرقمي السريع والمفتوح المصدر على مجموعة كاملة من العمليات التجارية (من الطلب إلى الدفع) وخدمات إدارة الاشتراكات المقدمة إلى مزودي خدمات الاتصالات وغيرهم من مزودي الخدمات الرقمية الآخرين، إلى جانب ذلك، توفر الشركة المدرجة في نازداك هلسنكي (TEM1V)، حلول تكنولوجيا مالية وسوق B2B2X رقمية متعددة الخبرات عن طريق منصة Tecnotree Moments، الأمر الذي يسهم في دعم المجتمعات المتصلة رقميًا عبر مختلف القطاعات. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة .
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