شركة Tecnotree تفتح ذراعيها لشركة Royal Front Investments Group واهتماماتها الاستثمارية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسر شركة Tecnotree إعلان أنها حصلت على فائدة ملزمة قانونًا من ائتلاف مساهمين بقيمة 20000000 يورو، وبصفتنا جزءًا من الائتلاف، يسرنا الترحيب بشركة Royal Front Investments Group، الشريك البارز الحالي للشركة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

أكد Markku Wilenius عزمه على نقل حقوق الاشتراكات غير المدفوعة مقابل 200 ورقة نقدية إلى الائتلاف لتنفيذ المعاملات المقترحة، على أن يتعاون الطرفان معًا الآن على مدار الخمسة عشر يومًا القادمة لإبرام الاتفاقيات النهائية.

صرح Sina Fattahi، عضو مجلس إدارة Royal Front Investments Group، قائلاً: "لقد كان من دواعي سرورنا التعاون مع Tecnotree على مدار الأعوام القليلة الماضية ولا أخفيكم سرًا انبهرنا بالأداء الثابت الذي لا يتزحزح للشركة. علاوةً على ذلك، يعكس التزامنا تجاه Tecnotree ثقتنا في إمكانيات الشركة ودورها البارز في المشهد الرقمي المتطور باستمرار. فهذه فرصة رائعة تتراءى أمامنا وتحفزنا على التطلع إلى مد جسور تعاون وثيقة مع شركائنا لتسريع وتيرة نمو ونجاح Tecnotree."

صرحت Padma Ravichander، مدير Tecnotree Corporation التنفيذي، قائلة: "تعتريني بالغ السعادة حيال هذه التطورات الملحوظة التي على أثرها يتغير مسار رحلتنا مع Royal Front Investments Group من علاقة بين عملاء إلى علاقة إستراتيجية، إذ يعد هذا المشروع الاستثماري شهادة على قدرات Tecnotree الرقمية وتوقعات النمو والإستراتيجية المطبقة على صعيد القيمة والفعالية. ومن جهتنا، فنحن نتطلع إلى مد أواصر التعاون الوثيق مع شركائنا بغية تحويل هذه الصفقة إلى واقع ملموس، والتي من شأنها تعزيز وتسريع وتيرة مبادراتنا الإستراتيجية وجهود تطوير التكنولوجيا."

صرح Neil Macleod، رئيس Tecnotree Corporation، قائلاً: "يمنح هذا Fitzroy Investment فرصة لزيادة استثماراتنا في Tecnotree على خلفية التزامنا بتطوير الشركات وتيسير سبل نجاحها على المدى الطويل. إضافةً إلى ذلك، وبصفتي عضوًا في الائتلاف، يسعدني الترحيب بشركة Royal Front Investments مساهمًا كبيرًا في عائلة Tecnotree، كما أتقدم بخالص الشكر إلى Luminous Sun Holdings على الدعم المتواصل للشركة."

عن Tecnotree

تعد Tecnotree شركة فاعلة في مجال نظم دعم الأعمال الرقمية بتقنية الجيل الخامس إلى جانب تفعيلها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وقدرتها على تعزيز أعمالها عبر سحابات متعددة. علاوةً على ذلك تتمتع الشركة بخبرة كبيرة في المجال تمتد لأكثر من 40 عامًا، كما أنها من بين الشركات القليلة الأولى التي حازت على الشارة البلاتينية وفقًا لمعايير واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة من TM Forum. هذا، ويشتمل نظام دعم الأعمال الرقمي السريع والمفتوح المصدر على مجموعة كاملة من العمليات التجارية (من الطلب إلى الدفع) وخدمات إدارة الاشتراكات المقدمة إلى مزودي خدمات الاتصالات وغيرهم من مزودي الخدمات الرقمية الآخرين، إلى جانب ذلك، توفر الشركة المدرجة في نازداك هلسنكي (TEM1V)، حلول تكنولوجيا مالية وسوق B2B2X رقمية متعددة الخبرات عن طريق منصة Tecnotree Moments، الأمر الذي يسهم في دعم المجتمعات المتصلة رقميًا عبر مختلف القطاعات. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة .

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