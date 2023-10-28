Tecnotree تُعلن عن سجل طلبات قياسي مدعوم بعمليات تسليم قوية، وتعد بنمو مستقر

أبرز النقاط في النتائج المالية للربع الثالث:

وتعليقاً على نتائج الربع الثالث من عام 2023، صرحت Padma Ravichander، الرئيسة التنفيذية لـ Tecnotree، قائلة: "نحن سعداء بأدائنا هذا الربع حيث نحافظ على زخم مستمر من النمو المستمر بالرغم من ظروف السوق الصعبة. وقد عزز هذا النمو عمليات تسليم مكدسنا الرقمي لنظام دعم الأعمال في أفريقيا والشرق الأوسط جنباً إلى جنب مع عمليات تسليم الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي من Tecnotree Sensa في مجال الرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية في الولايات المتحدة الأمريكية. ولا يزال تركيزنا منصبًا على الاستمرار في تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة لزبائننا مع ضمان استثمار جميع الفرص التي يوفرها السوق للتحولات الرقمية التي يقودها الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والمنظومة البيئية B-B-X.

المعالم الهامة الأخرى:

أطلقت Tecnotree المكدس الرقمي MTN في إطار برنامج التحويل MTN Metamorphose المدعوم من Tecnotree. ويمثل هذا المشروع، الذي تقوده مجموعة Tecnotree الرقمية، قفزة كبيرة نحو تعزيز عروض MTN، مما يمكنها من الاستفادة من الحلول واسعة النطاق القائمة على الأتمتة.

وقعت Tecnotree اتفاقية بقيمة عدة ملايين يورو مدتها 5 سنوات مع Telenor Group لتوريد نظام البريد الصوتي (باختصار VMS) من Tecnotree لعمليات النرويج والدنمارك والسويد في منطقة الشمال الأوروبي.

وقعت Tecnotree اتفاقية بقيمة عدة ملايين مع Telikom PnG. وبموجب هذه الاتفاقية الجديدة، ستقدم Tecnotree الدعم لـ Telikom من خلال منصة BSS-Edge، مع منتجات مثل تكامل الأعمال عبر الهاتف المحمول والخط الثابت.

وقعت Tecnotree صفقة بقيمة عدة ملايين يورو مع مقدم خدمات اتصالات صاعد من المنطقة الأفريقية. وسيشهد هذا التعاون قيام Tecnotree بتقديم أنظمة دعم الأعمال الرقمية المتقدمة (باختصار BSS)، إلى جانب التكنولوجيا المالية والخدمات ذات القيمة المضافة (باختصار VAS). ويعد الشعار الجديد محاولة ناجحة أخرى نحو وجود الشركة القوي في المنطقة الأفريقية.

في هذا الربع، اختارت BTEL من Briclinks Africa Plc نظام دعم الأعمال من Tecnotree، وسوق Moments B2B2X، ومنصة Diwa Fintech لتعزيز إمكانات الدخول إلى السوق وتحقيق الإيرادات.

بالإضافة إلى ذلك، فازت Tecnotree في الربع الثالث بصفقة SENSA للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتحويل أنظمة دعم الأعمال الرقمية مع مزود خدمة حوسبة من المستوى الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حصلت Tecnotree على شارة الماس لمطابقة TM Forum Open API، مما أدى إلى ترسيخ مكانة رائدة مع ما مجموعه 59 واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة معتمدة بما في ذلك 9 واجهات برمجة تطبيقات مفتوحة في العالم الحقيقي. ويشير هذا التقدير إلى التزام Tecnotree بإنشاء نظام بيئي رقمي مفتوح للزبائن ومطابقة التوقعات المتزايدة لقطاع الاتصالات العالمي.

احتلت Tecnotree المرتبة الرابعة من بين أفضل الشركات في العالم من حيث الذكاء الاصطناعي والوكلاء المستقلين من قبل شركة Markets and Markets Analyst في عام 2023.

كما تم تصنيف Tecnotree أيضاً من بين أفضل شركتين للبائعين على مستوى العالم من حيث حصة سوق تحقيق الإيرادات في عام 2023 من قبل Precision Reports و Digital Journal، وهي شركة تحليل كندية مشهورة لمزودي خدمات الاتصالات.

تم تكريم Tecnotree من قبل TM Forum كأحد المرشحين النهائيين لجوائز TMF للتميز المرموقة لتجربة الزبائن والتي تم تسليمها إلى MTN Uganda.

تم تكريم Tecnotree بجائزتين مرموقتين - "أفضل ابتكار في تكنولوجيا المعلومات" و "جائزة أفضل تنوع في مكان العمل". وقد أقرت الجوائز بإنجازات Tecnotree في مجالات الابتكار وتطبيق التكنولوجيا الجديدة، فضلاً عن تفانيها في تعزيز المواهب الرقمية الاستثنائية من خلال التنوع في مكان العمل.