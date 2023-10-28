Tecnotree تُعلن عن سجل طلبات قياسي مدعوم بعمليات تسليم قوية، وتعد بنمو مستقر

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Tecnotree، وهي منصة رقمية عالمية ورائدة للخدمات في مجال الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والتكنولوجيات السحابية، اليوم عن نتائجها المالية للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2023.
أبرز النقاط في النتائج المالية للربع الثالث:
بلغ صافي المبيعات في الربع الثالث 21.4 مليون يورو، بزيادة قدرها 7.4% مقارنة بالعام الماضي
ارتفعت النتائج التشغيلية بنسبة 23.0% لتصل إلى 6.2 مليون يورو مقارنة بـ 5.0 في العام الماضي
انخفض صافي النتيجة بنسبة 3.3% إلى 3.2 مليون يورو
بلغ التدفق النقدي بعد الاستثمارات 7.9 مليون يورو
بلغت أرباح كل سهم 0.01 يورو
تلقت Tecnotree طلبات جديدة بقيمة 31 مليون يورو للربع السنوي، وبلغت قيمة الطلبات المتراكمة في نهاية الفترة 78.0 مليون يورو
وتعليقاً على نتائج الربع الثالث من عام 2023، صرحت Padma Ravichander، الرئيسة التنفيذية لـ Tecnotree، قائلة: "نحن سعداء بأدائنا هذا الربع حيث نحافظ على زخم مستمر من النمو المستمر بالرغم من ظروف السوق الصعبة. وقد عزز هذا النمو عمليات تسليم مكدسنا الرقمي لنظام دعم الأعمال في أفريقيا والشرق الأوسط جنباً إلى جنب مع عمليات تسليم الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي من Tecnotree Sensa في مجال الرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية في الولايات المتحدة الأمريكية. ولا يزال تركيزنا منصبًا على الاستمرار في تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة لزبائننا مع ضمان استثمار جميع الفرص التي يوفرها السوق للتحولات الرقمية التي يقودها الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والمنظومة البيئية B-B-X.
المعالم الهامة الأخرى:
أطلقت Tecnotree المكدس الرقمي MTN في إطار برنامج التحويل MTN Metamorphose المدعوم من Tecnotree. ويمثل هذا المشروع، الذي تقوده مجموعة Tecnotree الرقمية، قفزة كبيرة نحو تعزيز عروض MTN، مما يمكنها من الاستفادة من الحلول واسعة النطاق القائمة على الأتمتة.
وقعت Tecnotree اتفاقية بقيمة عدة ملايين يورو مدتها 5 سنوات مع Telenor Group لتوريد نظام البريد الصوتي (باختصار VMS) من Tecnotree لعمليات النرويج والدنمارك والسويد في منطقة الشمال الأوروبي.
وقعت Tecnotree اتفاقية بقيمة عدة ملايين مع Telikom PnG. وبموجب هذه الاتفاقية الجديدة، ستقدم Tecnotree الدعم لـ Telikom من خلال منصة BSS-Edge، مع منتجات مثل تكامل الأعمال عبر الهاتف المحمول والخط الثابت.
وقعت Tecnotree صفقة بقيمة عدة ملايين يورو مع مقدم خدمات اتصالات صاعد من المنطقة الأفريقية. وسيشهد هذا التعاون قيام Tecnotree بتقديم أنظمة دعم الأعمال الرقمية المتقدمة (باختصار BSS)، إلى جانب التكنولوجيا المالية والخدمات ذات القيمة المضافة (باختصار VAS). ويعد الشعار الجديد محاولة ناجحة أخرى نحو وجود الشركة القوي في المنطقة الأفريقية.
في هذا الربع، اختارت BTEL من Briclinks Africa Plc نظام دعم الأعمال من Tecnotree، وسوق Moments B2B2X، ومنصة Diwa Fintech لتعزيز إمكانات الدخول إلى السوق وتحقيق الإيرادات.
بالإضافة إلى ذلك، فازت Tecnotree في الربع الثالث بصفقة SENSA للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتحويل أنظمة دعم الأعمال الرقمية مع مزود خدمة حوسبة من المستوى الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
حصلت Tecnotree على شارة الماس لمطابقة TM Forum Open API، مما أدى إلى ترسيخ مكانة رائدة مع ما مجموعه 59 واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة معتمدة بما في ذلك 9 واجهات برمجة تطبيقات مفتوحة في العالم الحقيقي. ويشير هذا التقدير إلى التزام Tecnotree بإنشاء نظام بيئي رقمي مفتوح للزبائن ومطابقة التوقعات المتزايدة لقطاع الاتصالات العالمي.
احتلت Tecnotree المرتبة الرابعة من بين أفضل الشركات في العالم من حيث الذكاء الاصطناعي والوكلاء المستقلين من قبل شركة Markets and Markets Analyst في عام 2023.
كما تم تصنيف Tecnotree أيضاً من بين أفضل شركتين للبائعين على مستوى العالم من حيث حصة سوق تحقيق الإيرادات في عام 2023 من قبل Precision Reports و Digital Journal، وهي شركة تحليل كندية مشهورة لمزودي خدمات الاتصالات.
تم تكريم Tecnotree من قبل TM Forum كأحد المرشحين النهائيين لجوائز TMF للتميز المرموقة لتجربة الزبائن والتي تم تسليمها إلى MTN Uganda.
تم تكريم Tecnotree بجائزتين مرموقتين - "أفضل ابتكار في تكنولوجيا المعلومات" و "جائزة أفضل تنوع في مكان العمل". وقد أقرت الجوائز بإنجازات Tecnotree في مجالات الابتكار وتطبيق التكنولوجيا الجديدة، فضلاً عن تفانيها في تعزيز المواهب الرقمية الاستثنائية من خلال التنوع في مكان العمل.
وبالإضافة إلى ذلك، تواصل Tecnotree استثماراتها في مبادرات جديدة - منصة Tecnotree Sensa Fabric AI/ML، وTecnotree Moments، و Tecnotree Diwa (محفظة رقمية)، و SaaS؛ كما شاركت بنجاح في العديد من الفعاليات التقنية العالمية في هذا الربع.
نبذة عن Tecnotree
Tecnotree هو مشغل نظام دعم أعمال رقمي (باختصار BSS) جاهز للجيل الخامس يتمتع بقدرات في كل من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وقابلية توسيع نطاق الحوسبة السحابية المتعددة. وتحتل Tecnotree المرتبة الأولى في جدول مطابقة واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة لـ TM Forum مع 59 واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة، وذلك نتيجة سعينا نحو تحقيق التميز وتوفير تجارب وخدمات متميزة باستمرار لمزودي خدمات الحوسبة السحابية ومزودي خدمات الإنترنت. وتتألف مجموعة مكدس نظام دعم الأعمال الرقمية والمفتوحة المصدر الخاصة بنا مجموعة كاملة (من الطلب إلى النقد) من العمليات التجارية وإدارة الاشتراكات في مجال الاتصالات وغيرها من قطاعات الخدمات الرقمية التي تخلق فرصاً تتجاوز الربط. وتوفر Tecnotree أيضاً سوقاً رقميًا متعدد الخبرات في مجال التكنولوجيا المالية وبين الشركات وبعضها البعض (باختصار B2B2X) إلى قاعدة مشتركيها من خلال منصة Tecnotree Moments لتمكين المجتمعات المتصلة رقميًا من خلال الألعاب والصحة والتعليم وخدمات التلفزة الذكية وغيرها من المنظومات البيئية الرأسية. Tecnotree مُدرجة في بورصة هلسنكي ناسداك (TEM1V). للاطلاع على المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني على
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