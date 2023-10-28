HVPD تعلن عن تغيير اسمها التجاري إلى Monitra

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسر HVPD، المطوِّر لمنتجات مراقبة حالة الأصول المتطورة مثل تقنية المراقبة عن بعد الحائزة على براءة اختراع، الإعلانَ اليوم عن تغيير اسمها التجاري والعمل تحت اسم Monitra.
خلال السنوات الأخيرة، صار من الواضح أن العملاء يجدون منفعةً أكبر في الحلول المتكاملة، مقارنةً بالمنتجات والخدمات الفردية.
سيعبِّر الاسم التجاري الجديد Monitra، عن شركتنا، بل وسيزيل العقبات التي تقف أمام المرحلة القادمة من النمو. وسنعيد التركيز على ابتكاراتنا وتعاوناتنا والتقدم في طريق التميز التشغيلي.
إن ما نقدِّمه ليس مجرد اختبار/مراقبة التفريغ الجزئي للجهد العالي، ويرمز الاسم التجاري Monitra إلى الدعم الفوري الواسع الذي نقدمه لعملائنا.
وفي مركز هذا توجد منصة إدارة بيانات الحالة الشاملة والمتسقة TMAtlas by Monitra. إن التزامنا بالبحث والتطوير والحلول الشاملة لم يتزعزع، ويتجسد في منصة إدارة بيانات الحالة الشاملة والمتسقة TMAtlas by Monitra.
Robert Hvide Macleod – رئيس مجلس إدارة Monitra
تُعرض البيانات على لوحة معلومات موجزة، مع توصيات واضحة مدعومة بالتعلم الآلي، ما يسهل منع الفشل. كما يضمن طرف ثالث موثوق، الأمن السيبراني وخصوصية المعلومات، ليضمن سلامة البيانات وتوفرها.
لقد بدأت عملية تغيير الاسم التجاري بالفعل، لكن ما زال بالإمكان رؤية المنتجات والمواد التي تحمل اسم HVPD على الإنترنت وفي الأسواق المخصصة لذلك على حد سواء. إن جوهر ما نقدِّمه لم يتغير، كما لم يتغير فريقنا العالمي من الخبراء في التفريغ الجزئي، لكن تسعى Monitra إلى زيادة وقت تشغيل كل أصل عالي الجهد على مستوى العالم. يرجى زيارة موقعنا للحصول على المزيد من المعلومات ومعرفة أين تجد أفضل حل يناسبك.
أصولك.
خريطة واحدة.
TM Atlas by Monitra
معلومات تاريخية عن HVPD
تأسست شركة High Voltage Partial Discharge عام 2006، عندما كانت منتجات وخدمات التفريغ الجزئي خلال التشغيل في مهدها في أغلب الصناعات. "ما التفريغ الجزئي؟" كانت هذه نقطة البداية بالنسبة لشركتنا.
ليست مجرد منتجات، ففريقنا من الخبراء يقدِّم المشورة ويختبر الخِدمات لمئات العملاء، وهذا ما يعكسه شعار شركتنا "معرفتنا قوتك".
نشرنا حتى هذه اللحظة أكثر من 50 ورقة بحثية في المؤتمرات العالمية، نتيجة لتعهدنا بالبحث والتطوير وثقة عملائنا بنا.
حظيت HVPD بنجاح عظيم بصفتها شركة تركز على المنتج لها قاعدة عملاء أوفياء حول العالم.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN28102023004146001356ID1107321836
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.