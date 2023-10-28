HVPD تعلن عن تغيير اسمها التجاري إلى Monitra

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسر HVPD، المطوِّر لمنتجات مراقبة حالة الأصول المتطورة مثل تقنية المراقبة عن بعد الحائزة على براءة اختراع، الإعلانَ اليوم عن تغيير اسمها التجاري والعمل تحت اسم Monitra.

خلال السنوات الأخيرة، صار من الواضح أن العملاء يجدون منفعةً أكبر في الحلول المتكاملة، مقارنةً بالمنتجات والخدمات الفردية.

سيعبِّر الاسم التجاري الجديد Monitra، عن شركتنا، بل وسيزيل العقبات التي تقف أمام المرحلة القادمة من النمو. وسنعيد التركيز على ابتكاراتنا وتعاوناتنا والتقدم في طريق التميز التشغيلي.

إن ما نقدِّمه ليس مجرد اختبار/مراقبة التفريغ الجزئي للجهد العالي، ويرمز الاسم التجاري Monitra إلى الدعم الفوري الواسع الذي نقدمه لعملائنا.

وفي مركز هذا توجد منصة إدارة بيانات الحالة الشاملة والمتسقة TMAtlas by Monitra. إن التزامنا بالبحث والتطوير والحلول الشاملة لم يتزعزع، ويتجسد في منصة إدارة بيانات الحالة الشاملة والمتسقة TMAtlas by Monitra.

Robert Hvide Macleod – رئيس مجلس إدارة Monitra

تُعرض البيانات على لوحة معلومات موجزة، مع توصيات واضحة مدعومة بالتعلم الآلي، ما يسهل منع الفشل. كما يضمن طرف ثالث موثوق، الأمن السيبراني وخصوصية المعلومات، ليضمن سلامة البيانات وتوفرها.

لقد بدأت عملية تغيير الاسم التجاري بالفعل، لكن ما زال بالإمكان رؤية المنتجات والمواد التي تحمل اسم HVPD على الإنترنت وفي الأسواق المخصصة لذلك على حد سواء. إن جوهر ما نقدِّمه لم يتغير، كما لم يتغير فريقنا العالمي من الخبراء في التفريغ الجزئي، لكن تسعى Monitra إلى زيادة وقت تشغيل كل أصل عالي الجهد على مستوى العالم. يرجى زيارة موقعنا للحصول على المزيد من المعلومات ومعرفة أين تجد أفضل حل يناسبك.

أصولك.

خريطة واحدة.

TM Atlas by Monitra

معلومات تاريخية عن HVPD

تأسست شركة High Voltage Partial Discharge عام 2006، عندما كانت منتجات وخدمات التفريغ الجزئي خلال التشغيل في مهدها في أغلب الصناعات. "ما التفريغ الجزئي؟" كانت هذه نقطة البداية بالنسبة لشركتنا.

ليست مجرد منتجات، ففريقنا من الخبراء يقدِّم المشورة ويختبر الخِدمات لمئات العملاء، وهذا ما يعكسه شعار شركتنا "معرفتنا قوتك".

نشرنا حتى هذه اللحظة أكثر من 50 ورقة بحثية في المؤتمرات العالمية، نتيجة لتعهدنا بالبحث والتطوير وثقة عملائنا بنا.

حظيت HVPD بنجاح عظيم بصفتها شركة تركز على المنتج لها قاعدة عملاء أوفياء حول العالم.

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