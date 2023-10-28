التراجع يغلب على مؤشرات الأسهم الأمريكية.. وداو جونز يخسر 2.15% بأسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
غلب التراجع على مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات الأسبوع، مع تقييم بيانات اقتصادية أظهرت زيادة أقوى من المتوقع في الإنفاق الاستهلاكي مصحوبة بارتفاع الضغوط التضخمية على أساس شهري، ومع استمرار الإعلان عن نتائج أعمال الشركات الفصلية.
وفي نهاية التداولات، انخفض مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 1.1% أو 366 نقطة إلى 32417 نقطة، إثر ضغوط من تراجع سهم“جيه بي مورجان” بنسبة 3.65%، ليحقق المؤشر خسائر أسبوعية بنسبة 2.15%، مواصلًا هبوطه للأسبوع الثاني على التوالي.
وتراجع مؤشر”S&P 500′′ بنحو 0.5% بما يعادل 19 نقطة عند 4117 نقطة، لينخفض خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 2.55%، لتمتد سلسلة خسائره للأسبوع الثاني على التوالي، ويدخل المؤشر نطاق التصحيح بعد انخفاضه بأكثر من 10% عن ذروة هذا العام المسجلة في 31 يوليو.
فيما امتدت سلسلة خسائر مؤشر“ناسداك” للأسبوع الثالث على التوالي، بعد انخفاضه خلال الأسبوع بنسبة 2.6%، لكنه أنهى جلسة اليوم مرتفعًا بنحو 0.4% بما يعادل 47 نقطة عند 12643 نقطة، بدعم من مكاسب سهم“أمازون” بنسبة 6.85%.
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