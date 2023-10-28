التراجع يغلب على مؤشرات الأسهم الأمريكية.. وداو جونز يخسر 2.15% بأسبوع

MENAFN - Al-Borsa News) غلب التراجع على مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات الأسبوع، مع تقييم بيانات اقتصادية أظهرت زيادة أقوى من المتوقع في الإنفاق الاستهلاكي مصحوبة بارتفاع الضغوط التضخمية على أساس شهري، ومع استمرار الإعلان عن نتائج أعمال الشركات الفصلية.

وفي نهاية التداولات، انخفض مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 1.1% أو 366 نقطة إلى 32417 نقطة، إثر ضغوط من تراجع سهم“جيه بي مورجان” بنسبة 3.65%، ليحقق المؤشر خسائر أسبوعية بنسبة 2.15%، مواصلًا هبوطه للأسبوع الثاني على التوالي.

وتراجع مؤشر”S&P 500′′ بنحو 0.5% بما يعادل 19 نقطة عند 4117 نقطة، لينخفض خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 2.55%، لتمتد سلسلة خسائره للأسبوع الثاني على التوالي، ويدخل المؤشر نطاق التصحيح بعد انخفاضه بأكثر من 10% عن ذروة هذا العام المسجلة في 31 يوليو.

فيما امتدت سلسلة خسائر مؤشر“ناسداك” للأسبوع الثالث على التوالي، بعد انخفاضه خلال الأسبوع بنسبة 2.6%، لكنه أنهى جلسة اليوم مرتفعًا بنحو 0.4% بما يعادل 47 نقطة عند 12643 نقطة، بدعم من مكاسب سهم“أمازون” بنسبة 6.85%.

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