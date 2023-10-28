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قيمة صفقة بيع هيس تنخفض 6.5 مليار دولار مع تراجع سهم شيفرون

10/28/2023 4:15:49 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أدت الضغوط البيعية على أسهم“شيفرون”، بعد إعلان الشركة نتائج أعمالها للربع الثالث، والتي جاءت مخيبة للتوقعات، إلى خفض قيمة صفقة لااستحواذ على أسهم“هيس” بأكثر من 6.5 مليار دولار.

وتراجع سهم“شيفرون” المتداول في بورصة نيويورك تحت الرمز“CVX” بنسبة 6.70% إلى 144.35 دولار بنهاية تعاملات الجمعة.

وأعلنت الشركة بلوغ أرباحها في الربع الثالث 3.05 دولار للسهم، وهو أقل من التوقعات البالغة 3.70 دولار، بسبب نتائج ضعيفة وغير متوقعة لأعمال مصافي التكرير في الخارج.

وأدى ذلك إلى تقليص العائدات التي من كان من المقرر أن يجنيها المستثمرون في شركة“هيس”، حيث من المفترض أن يحصلوا على 1.025 سهم من أسهم“شيفرون” مقابل كل سهم في شركتهم.

وفي الوقت نفسه، تقلصت علاوة الصفقة لمستثمري“هيس” إلى نحو 3% على سعر السهم من 10% عندما تم الإعلان عن الصفقة المدعومة كليًا بالأسهم في 23 أكتوبر مقابل 53 مليار دولار.

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