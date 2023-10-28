قيمة صفقة بيع هيس تنخفض 6.5 مليار دولار مع تراجع سهم شيفرون

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أدت الضغوط البيعية على أسهم“شيفرون”، بعد إعلان الشركة نتائج أعمالها للربع الثالث، والتي جاءت مخيبة للتوقعات، إلى خفض قيمة صفقة لااستحواذ على أسهم“هيس” بأكثر من 6.5 مليار دولار.
وتراجع سهم“شيفرون” المتداول في بورصة نيويورك تحت الرمز“CVX” بنسبة 6.70% إلى 144.35 دولار بنهاية تعاملات الجمعة.
وأعلنت الشركة بلوغ أرباحها في الربع الثالث 3.05 دولار للسهم، وهو أقل من التوقعات البالغة 3.70 دولار، بسبب نتائج ضعيفة وغير متوقعة لأعمال مصافي التكرير في الخارج.
وأدى ذلك إلى تقليص العائدات التي من كان من المقرر أن يجنيها المستثمرون في شركة“هيس”، حيث من المفترض أن يحصلوا على 1.025 سهم من أسهم“شيفرون” مقابل كل سهم في شركتهم.
وفي الوقت نفسه، تقلصت علاوة الصفقة لمستثمري“هيس” إلى نحو 3% على سعر السهم من 10% عندما تم الإعلان عن الصفقة المدعومة كليًا بالأسهم في 23 أكتوبر مقابل 53 مليار دولار.
أرقام
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