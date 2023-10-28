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مورجان ستانلي يكافيء 3 مسئولين تنفيذيين بـ20 مليون دولار

10/28/2023 4:15:48 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن بنك مورجان ستانلي، مكافآت لمرة واحدة لثلاثة من كبار المسئولين التنفيذيين، ترتبط بأدائهم، بما في ذلك الرئيس التنفيذي القادم“تيد بيك”.

ووفقًا لإفصاح تنظيمي لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، منح المقرض تيد بيك، والذي من المقرر أن يحل محل الرئيس التنفيذي جيمس جورمان، وأندي سابيرستين ودان سيمكويتز، أسهمًا بقيمة 20 مليون دولار لكل منهم.

وقال“مورجان ستانلي”، الجمعة، إن الجوائز مصممة لفرض مساءلة لكبار الإداريين عن الأداء المالي المستقبلي، حسبما ذكرت صحيفة“وول ستريت جورنال”.

وسيصبح سابيرستين رئيساً لإدارة الثروات والاستثمار، كما من المقرر أن يشغل سيمكويتز منصب الرئيس المشارك ورئيس قسم الأوراق المالية المؤسسية.

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