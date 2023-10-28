مورجان ستانلي يكافيء 3 مسئولين تنفيذيين بـ20 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن بنك مورجان ستانلي، مكافآت لمرة واحدة لثلاثة من كبار المسئولين التنفيذيين، ترتبط بأدائهم، بما في ذلك الرئيس التنفيذي القادم“تيد بيك”.
ووفقًا لإفصاح تنظيمي لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، منح المقرض تيد بيك، والذي من المقرر أن يحل محل الرئيس التنفيذي جيمس جورمان، وأندي سابيرستين ودان سيمكويتز، أسهمًا بقيمة 20 مليون دولار لكل منهم.
وقال“مورجان ستانلي”، الجمعة، إن الجوائز مصممة لفرض مساءلة لكبار الإداريين عن الأداء المالي المستقبلي، حسبما ذكرت صحيفة“وول ستريت جورنال”.
وسيصبح سابيرستين رئيساً لإدارة الثروات والاستثمار، كما من المقرر أن يشغل سيمكويتز منصب الرئيس المشارك ورئيس قسم الأوراق المالية المؤسسية.
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