سهم فيرايزون للاتصالات الأمريكية يسجل أقوى أداء أسبوعي منذ يناير

MENAFN - Al-Borsa News) انخفض سهم شركة الاتصالات الأمريكية“فيرايزون” خلال تعاملات الجمعة، لكنه سجل أفضل أداء أسبوعي له منذ يناير بعد النتائج المالية القوية للربع الثالث.

وتراجع سهم“فيرايزون” المتداول في بورصة نيويورك تحت الرمز“VZ” بنسبة 3% إلى 33.44 دولار، لكنه سجل مكاسب أسبوعية بأكثر من 6% وهو أفضل أداء منذ السادس من يناير.

وأعلنت الشركة، يوم الثلاثاء، أرباحًا أفضل من المتوقع في الربع الثالث، مع إيرادات تطابق توقعات وول ستريت، كما أعلنت عن إضافة صافية في عدد مشتركي الهاتف المدفوع.

وقال الرئيس التنفيذي هانز فيستبرج في مؤتمر لإعلان النتائج:“لقد مكننا توليد النقد القوي لدينا من تقليل صافي الدين وتعزيز ميزانيتنا العمومية وتوزيع أرباح أكثر على مساهمينا”.

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