سهم فيرايزون للاتصالات الأمريكية يسجل أقوى أداء أسبوعي منذ يناير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفض سهم شركة الاتصالات الأمريكية“فيرايزون” خلال تعاملات الجمعة، لكنه سجل أفضل أداء أسبوعي له منذ يناير بعد النتائج المالية القوية للربع الثالث.
وتراجع سهم“فيرايزون” المتداول في بورصة نيويورك تحت الرمز“VZ” بنسبة 3% إلى 33.44 دولار، لكنه سجل مكاسب أسبوعية بأكثر من 6% وهو أفضل أداء منذ السادس من يناير.
وأعلنت الشركة، يوم الثلاثاء، أرباحًا أفضل من المتوقع في الربع الثالث، مع إيرادات تطابق توقعات وول ستريت، كما أعلنت عن إضافة صافية في عدد مشتركي الهاتف المدفوع.
وقال الرئيس التنفيذي هانز فيستبرج في مؤتمر لإعلان النتائج:“لقد مكننا توليد النقد القوي لدينا من تقليل صافي الدين وتعزيز ميزانيتنا العمومية وتوزيع أرباح أكثر على مساهمينا”.
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