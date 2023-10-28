بنوك تتوقع اقتراض وزارة الخزانة الأمريكية 1.5 تريليون دولار خلال 6 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يقدر“جيه بي مورجان”، و”دويتشه بنك”، أن وزارة الخزانة الأمريكية ستحتاج إلى اقتراض ما يقرب من 1.5 تريليون دولار خلال الربع الرابع الحالي والربع الأول من عام 2024، بعد الاقتراض المقدر بـنحو تريليون دولار الذي تم خلال الربع الثالث.
وتوقع ستيفن زينج، الخبير الاستراتيجي لدى دويتشه بنك، أن تعلن وزارة الخزانة عن 749 مليار دولار من الاقتراض للربع الرابع و822 مليار دولار للربع الأول من عام 2024.
في حين يرى بنك جيفريز الاستثماري، أن المبلغ المطلوب اقتراضه أقرب إلى 1.4 تريليون دولار، حسبما ذكرت“ماركت ووتش”.
وفي الوقت نفسه، يتوقع محللو“جيه بي مورجان” أن تعلن وزارة الخزانة عن صافي اقتراض بقيمة 800 مليار دولار للفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، و698 مليار دولار للفترة من يناير إلى مارس من عام 2024.
ويعد الاقتراض الحكومي الضخم، أحد العوامل وراء الارتفاع الحاد في عوائد السندات طويلة الأجل، فمنذ شهر يوليو، قفزت عائدات السندات لأجل 10 و30 عامًا بمقدار نقطة مئوية كاملة أو أكثر، مع قلق المتداولين من زيادة المعروض ومخاطر الاحتفاظ بالديون الحكومية حتى تواريخ الاستحقاق.
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