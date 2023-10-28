بنوك تتوقع اقتراض وزارة الخزانة الأمريكية 1.5 تريليون دولار خلال 6 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) يقدر“جيه بي مورجان”، و”دويتشه بنك”، أن وزارة الخزانة الأمريكية ستحتاج إلى اقتراض ما يقرب من 1.5 تريليون دولار خلال الربع الرابع الحالي والربع الأول من عام 2024، بعد الاقتراض المقدر بـنحو تريليون دولار الذي تم خلال الربع الثالث.

وتوقع ستيفن زينج، الخبير الاستراتيجي لدى دويتشه بنك، أن تعلن وزارة الخزانة عن 749 مليار دولار من الاقتراض للربع الرابع و822 مليار دولار للربع الأول من عام 2024.

في حين يرى بنك جيفريز الاستثماري، أن المبلغ المطلوب اقتراضه أقرب إلى 1.4 تريليون دولار، حسبما ذكرت“ماركت ووتش”.

وفي الوقت نفسه، يتوقع محللو“جيه بي مورجان” أن تعلن وزارة الخزانة عن صافي اقتراض بقيمة 800 مليار دولار للفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، و698 مليار دولار للفترة من يناير إلى مارس من عام 2024.

ويعد الاقتراض الحكومي الضخم، أحد العوامل وراء الارتفاع الحاد في عوائد السندات طويلة الأجل، فمنذ شهر يوليو، قفزت عائدات السندات لأجل 10 و30 عامًا بمقدار نقطة مئوية كاملة أو أكثر، مع قلق المتداولين من زيادة المعروض ومخاطر الاحتفاظ بالديون الحكومية حتى تواريخ الاستحقاق.

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