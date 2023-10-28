الاتحاد الأوروبي يؤيد مساعدات جديدة لأوكرانيا.. وتحفظ من المجر وسلوفاكيا

MENAFN - Al-Borsa News) أيد معظم زعماء الاتحاد الأوروبي؛ منح دعم مالي إضافي لأوكرانيا في حربها مع روسيا؛ لكن المجر وسلوفاكيا أبدتا تحفظات، وذلك قبل قرار يتعين على التكتل اتخاذه بالإجماع في ديسمبر.

واقترحت المفوضية الأوروبية، أن تخصص دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة؛ أموالا إضافية في مراجعة لميزانيتها المشتركة لتمويل إنفاق مشترك آخر حتى عام 2027، يشمل تقديم مساعدات جديدة بقيمة 50 مليار يورو (52.8 مليار دولار) لأوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، في محادثات زعماء الاتحاد الأوروبي حول الموضوع في بروكسل:“هناك وجهة نظر قوية تقول إننا بحاجة إلى أموال إضافية لأوكرانيا، ويكاد يكون هناك إجماع على ذلك؛ لكن لا يوجد اتفاق يذكر على مصدر توفير هذه الأموال”.

وقالت المفوضية الأوروبية، إن إجمالي دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بلغ حوالي 83 مليار يورو منذ الغزو الروسي في فبراير 2022.

وبالإضافة إلى تزويد أوكرانيا بالمال والسلاح، فرض الاتحاد الأوروبي أيضا عقوبات على روسيا، وتهدف القمة في بروكسل إلى تسليط الضوء على دعم الاتحاد المستمر لكييف حتى مع اندلاع حرب جديدة في الشرق الأوسط.

وجاء في مسودة بيان مشترك لزعماء التكتل أن“الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم دعم مالي واقتصادي وإنساني وعسكري ودبلوماسي قوي لأوكرانيا وشعبها مهما طال الوقت”.

لكن المجر انتقدت صراحة هذه السياسة، ويبدو أن رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيستو انضم إلى المعسكر المجري.

وقال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الجمعة، بعد اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الشهر، إن استراتيجية الاتحاد الأوروبي المتمثلة في إرسال أموال ومساعدات عسكرية إلى أوكرانيا لمساعدتها في قتال روسيا فشلت. وأردف قائلا“الأوكرانيون لن ينتصروا في ساحة المعركة”.

وأظهرت لقطات من بداية القمة، الجمعة، أنه كان يقف بمفرده بينما حيا زعماء الاتحاد الأوروبي الآخرون بعضهم البعض عند وصولهم إلى غرفة المناقشات.

وذكر أوربان، أيضا، أنه لن يؤيد مراجعة ميزانية الاتحاد الأوروبي المقترحة في شكلها الحالي، والتي تتضمن مساعدات جديدة بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا.

لكنه لم يرفض الاقتراح بشكل كامل أيضا، مما يشير إلى أن هناك مجالا للمساومة في المستقبل.

ونقل مكتب رئيس وزراء سلوفاكيا عن فيتسو قوله في بيان، إن الفساد مستشر في أوكرانيا، وإنه طلب ضمانات بأن أي مساعدة مالية جديدة لن تُختلس.

وذكر أيضا أن براتيسلافا ستتوقف عن تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.

وأضاف“أوكرانيا من أكثر دول العالم فسادا، ونشترط ضمانات بأن الدعم المالي الأوروبي المفرط (بما في ذلك الأموال السلوفاكية) لن يُختلس”.

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