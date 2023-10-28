أوكرانيا تصدر 1.3 مليون طن منتجات زراعية عبر البحر الأسود منذ أغسطس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت أوكرانيا، أنها صدّرت 1.3 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ أغسطس الماضي، عبر الممر البحري الذي أنشأته في البحر الأسود؛ رغم التهديدات الروسية بإجراءات انتقامية ستطال السفن التي تعبر المنطقة.
وقال وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف على منصة“إكس”، الجمعة، إن أربع سفن تتجه نحو مضيق البوسفور، و11 سفينة دخلت موانئ أوديسا للتحميل.
وأضاف أنّ سفن الشحن الأربع ستصدر نحو 130 ألف طن من الحبوب و10 آلاف طن من المعدن إلى دول في إفريقيا وآسيا وأوروبا.
وأكد أنّ إجمالي 62 سفينة اجتازت الممر البحري، وصدّرت 37 منها أكثر من 1.3 مليون طن من المنتجات الزراعية الأوكرانية والسلع الأخرى.
وأقامت أوكرانيا ممراً بحرياً بين موانئها الجنوبية ومضيق البوسفور في البحر الأسود في أغسطس، بعد أسابيع قليلة من انسحاب موسكو من اتفاق الحبوب بين البلدين الذي رعته الأمم المتحدة وتركيا وسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب الحيوية للأمن الغذائي العالمي، على الرغم من الصراع.
وأتاح الاتفاق تصدير نحو 33 مليون طن من الحبوب وغيرها من المنتجات الغذائية الأوكرانية عبر البحر الأسود خلال عام واحد.
وأثار الانسحاب الروسي من الاتفاق قلق دول عديدة في إفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا تعتمد بشكل خاص على الصادرات الأوكرانية.
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