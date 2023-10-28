أوكرانيا تصدر 1.3 مليون طن منتجات زراعية عبر البحر الأسود منذ أغسطس

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت أوكرانيا، أنها صدّرت 1.3 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ أغسطس الماضي، عبر الممر البحري الذي أنشأته في البحر الأسود؛ رغم التهديدات الروسية بإجراءات انتقامية ستطال السفن التي تعبر المنطقة.

وقال وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف على منصة“إكس”، الجمعة، إن أربع سفن تتجه نحو مضيق البوسفور، و11 سفينة دخلت موانئ أوديسا للتحميل.

وأضاف أنّ سفن الشحن الأربع ستصدر نحو 130 ألف طن من الحبوب و10 آلاف طن من المعدن إلى دول في إفريقيا وآسيا وأوروبا.

وأكد أنّ إجمالي 62 سفينة اجتازت الممر البحري، وصدّرت 37 منها أكثر من 1.3 مليون طن من المنتجات الزراعية الأوكرانية والسلع الأخرى.

وأقامت أوكرانيا ممراً بحرياً بين موانئها الجنوبية ومضيق البوسفور في البحر الأسود في أغسطس، بعد أسابيع قليلة من انسحاب موسكو من اتفاق الحبوب بين البلدين الذي رعته الأمم المتحدة وتركيا وسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب الحيوية للأمن الغذائي العالمي، على الرغم من الصراع.

وأتاح الاتفاق تصدير نحو 33 مليون طن من الحبوب وغيرها من المنتجات الغذائية الأوكرانية عبر البحر الأسود خلال عام واحد.

وأثار الانسحاب الروسي من الاتفاق قلق دول عديدة في إفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا تعتمد بشكل خاص على الصادرات الأوكرانية.

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