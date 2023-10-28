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المستشار الألماني: الاتحاد الأوروبي سيتخذ اللازم لضمان استقرار أوكرانيا

10/28/2023 4:15:47 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) عبر المستشار الألماني أولاف شولتس، عن ثقته في أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ القرارات اللازمة لضمان الاستقرار في أوكرانيا رغم الخلافات بين بعض الأعضاء.

وقال شولتس، بعد قمة للاتحاد في بروكسل، الجمعة،“لدي انطباع بأننا سنقرر ما هو ضروري لاستقرار الأوضاع المالية في أوكرانيا”، وفقا لرويترز.

وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان للإذاعة الرسمية المجرية، في وقت سابق الجمعة، إنه لا يرى سببا لإرسال المجر أموال دافعي الضرائب لدعم أوكرانيا.

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