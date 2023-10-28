المستشار الألماني: الاتحاد الأوروبي سيتخذ اللازم لضمان استقرار أوكرانيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عبر المستشار الألماني أولاف شولتس، عن ثقته في أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ القرارات اللازمة لضمان الاستقرار في أوكرانيا رغم الخلافات بين بعض الأعضاء.
وقال شولتس، بعد قمة للاتحاد في بروكسل، الجمعة،“لدي انطباع بأننا سنقرر ما هو ضروري لاستقرار الأوضاع المالية في أوكرانيا”، وفقا لرويترز.
وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان للإذاعة الرسمية المجرية، في وقت سابق الجمعة، إنه لا يرى سببا لإرسال المجر أموال دافعي الضرائب لدعم أوكرانيا.
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