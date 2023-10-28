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الصين وأمريكا تتفقان على ترتيب اجتماع بين بايدن وشي

10/28/2023 4:15:47 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن الصين والولايات المتحدة تعملان على ترتيب لقاء بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج، وذلك بعد بعد ساعات من المحادثات مع وزير الخارجية الصيني وانج يي.

ولم يذكر مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية، أي تفاصيل بخصوص ما إن كان اجتماع بايدن وشي سيتم فعليا على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في الشهر المقبل في سان فرانسيسكو، وفقا لوكالة رويترز.

وسبق أن اجتمع وانج، وهو أول وزير خارجية صيني يزور واشنطن منذ 2018، مع بايدن ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

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