الصين وأمريكا تتفقان على ترتيب اجتماع بين بايدن وشي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن الصين والولايات المتحدة تعملان على ترتيب لقاء بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج، وذلك بعد بعد ساعات من المحادثات مع وزير الخارجية الصيني وانج يي.
ولم يذكر مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية، أي تفاصيل بخصوص ما إن كان اجتماع بايدن وشي سيتم فعليا على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في الشهر المقبل في سان فرانسيسكو، وفقا لوكالة رويترز.
وسبق أن اجتمع وانج، وهو أول وزير خارجية صيني يزور واشنطن منذ 2018، مع بايدن ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.
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