أوكرانيا: تلبية 20% من طلب الاتحاد الأوروبي على الميثان الحيوي‎

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن نائب وزير السياسة الزراعية والأغذية في أوكرانيا فيتالي هولوفنيا، أن بلاده لديها القدرة على تلبية ما يصل إلى 20% من طلب الاتحاد الأوروبي على إنتاج الميثان الحيوي.
وقال المسئول الأوكراني، إن الاتحاد الأوروبي لديه خطط لإنتاج ما يصل إلى 35 مليار متر مكعب من الميثان الحيوي سنويًا بحلول عام 2030.
وأوضح أنه يمكن لأوكرانيا تلبية ما يصل إلى 20% من هذا الطلب، كما يمكن لأوكرانيا التنافس مع أي دولة وتقديم أرخص المواد الخام لاسيما وأنها تمتلك أكبر مساحة من الأراضي الزراعية في أوروبا، وبالتالي، فهي واحدة من أفضل الإمكانيات في العالم لإنتاج الميثان الحيوي.
وأكد المسئول الأوكراني، أن إمكانات الطاقة للكتلة الحيوية في أوكرانيا تزيد عن 25 مليون طن من مكافئ النفط سنويا، مشيرًا إلى أن مصانع الميثان الحيوي والغاز الحيوي تنتج أيضًا مادة الهضم، والتي يمكن أن تصبح بمثابة الأسمدة العضوية الرئيسية اللازمة لإنعاش التربة الزراعية.
أ ش أ
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