أوكرانيا: تلبية 20% من طلب الاتحاد الأوروبي على الميثان الحيوي‎

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن نائب وزير السياسة الزراعية والأغذية في أوكرانيا فيتالي هولوفنيا، أن بلاده لديها القدرة على تلبية ما يصل إلى 20% من طلب الاتحاد الأوروبي على إنتاج الميثان الحيوي.

وقال المسئول الأوكراني، إن الاتحاد الأوروبي لديه خطط لإنتاج ما يصل إلى 35 مليار متر مكعب من الميثان الحيوي سنويًا بحلول عام 2030.

وأوضح أنه يمكن لأوكرانيا تلبية ما يصل إلى 20% من هذا الطلب، كما يمكن لأوكرانيا التنافس مع أي دولة وتقديم أرخص المواد الخام لاسيما وأنها تمتلك أكبر مساحة من الأراضي الزراعية في أوروبا، وبالتالي، فهي واحدة من أفضل الإمكانيات في العالم لإنتاج الميثان الحيوي.

وأكد المسئول الأوكراني، أن إمكانات الطاقة للكتلة الحيوية في أوكرانيا تزيد عن 25 مليون طن من مكافئ النفط سنويا، مشيرًا إلى أن مصانع الميثان الحيوي والغاز الحيوي تنتج أيضًا مادة الهضم، والتي يمكن أن تصبح بمثابة الأسمدة العضوية الرئيسية اللازمة لإنعاش التربة الزراعية.

أ ش أ