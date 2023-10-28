2.66 تريليون دولار تداولات سوق النقد الأجنبي بالصين سبتمبر الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات رسمية، أن سوق النقد الأجنبي بالصين، في شهر سبتمبر الماضي، سجل تداولات بـ19.12 تريليون يوان (نحو 2.66 تريليون دولار).
وسجل إجمالي تداولات النقد الأجنبي بين البنوك وعملائها 3.2 تريليون يوان، بينما سجلت تداولات النقد الأجنبي بين البنوك 15.92 تريليون يوان، وفقا لبيانات الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي.
ومن حيث المنتجات، وصل حجم التداول التراكمي للسوق الفوري 5.85 تريليون يوان، مقابل 13.27 تريليون يوان من التداولات في سوق المشتقات.
ومن يناير إلى سبتمبر، بلغ إجمالي حجم التداول في سوق النقد الأجنبي الصيني 192.9 تريليون يوان.
أ ش أ
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