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2.66 تريليون دولار تداولات سوق النقد الأجنبي بالصين سبتمبر الماضي

10/28/2023 4:15:46 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات رسمية، أن سوق النقد الأجنبي بالصين، في شهر سبتمبر الماضي، سجل تداولات بـ19.12 تريليون يوان (نحو 2.66 تريليون دولار).

وسجل إجمالي تداولات النقد الأجنبي بين البنوك وعملائها 3.2 تريليون يوان، بينما سجلت تداولات النقد الأجنبي بين البنوك 15.92 تريليون يوان، وفقا لبيانات الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي.

ومن حيث المنتجات، وصل حجم التداول التراكمي للسوق الفوري 5.85 تريليون يوان، مقابل 13.27 تريليون يوان من التداولات في سوق المشتقات.

ومن يناير إلى سبتمبر، بلغ إجمالي حجم التداول في سوق النقد الأجنبي الصيني 192.9 تريليون يوان.

أ ش أ

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