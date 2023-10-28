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الاحتلال يصيب شابا بالرصاص ويعتقل آخر خلال مواجهات في مخيم الدهيشة

10/28/2023 4:13:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- أصيب شاب، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي،
خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن وحدات خاصة في جيش الاحتلال "مستعربين" بحماية قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تخللها اطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت صوب الشبان، ما أدى إلى اصابة أحدهم بالرصاص الحي، نقل على إثرها إلى المستشفى، لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال اعتقلت الشاب علي أحمد عدوي، بعد دهم منزله وتفتيشه في المخيم.


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