الاحتلال يصيب شابا بالرصاص ويعتقل آخر خلال مواجهات في مخيم الدهيشة

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- أصيب شاب، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي،
خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية، بأن وحدات خاصة في جيش الاحتلال "مستعربين" بحماية قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تخللها اطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت صوب الشبان، ما أدى إلى اصابة أحدهم بالرصاص الحي، نقل على إثرها إلى المستشفى، لتلقي العلاج.
وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال اعتقلت الشاب علي أحمد عدوي، بعد دهم منزله وتفتيشه في المخيم.
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