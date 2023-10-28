الاحتلال يهدم منزلا ويعتقل 7 مواطنين شمال رام الله

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم السبت، منزلا واعتقلت 7 مواطنين بينهم طفل في مخيم الجلزون شمال رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن جرافات الاحتلال هدمت منزلا مكونا من طابقين يعود للمواطن باجس نخلة.

وأضافت المصادر أن العائلة أخلت منذ يومين كافة محتويات المنزل، حيث كانت قد أخطرت قبل نحو أسبوع بالهدم بحجة البناء دون ترخيص.

واعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين هم: الشقيقان خليل وأيهم زكي مصاروة، ومحمد رائد مصاروة، والشقيقان شادي ومحمد رمزي نخلة، ونزار أبو عصبة، والطفل خليل محمد، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.



