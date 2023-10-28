الاحتلال يهدم منزلا ويعتقل 7 مواطنين شمال رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم السبت، منزلا واعتقلت 7 مواطنين بينهم طفل في مخيم الجلزون شمال رام الله.
وذكرت مصادر محلية، أن جرافات الاحتلال هدمت منزلا مكونا من طابقين يعود للمواطن باجس نخلة.
وأضافت المصادر أن العائلة أخلت منذ يومين كافة محتويات المنزل، حيث كانت قد أخطرت قبل نحو أسبوع بالهدم بحجة البناء دون ترخيص.
واعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين هم: الشقيقان خليل وأيهم زكي مصاروة، ومحمد رائد مصاروة، والشقيقان شادي ومحمد رمزي نخلة، ونزار أبو عصبة، والطفل خليل محمد، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.
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